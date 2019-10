Familiares de los detenidos por el homicidio de Piana aseguran que son inocentes

Un numeroso grupo de familiares de los jóvenes detenidos por el homicidio de José María Piana de 65 años, protestó en la puerta de Tribunales y adelantó que realizarán nuevos reclamos. Vanesa Pereira, tía de los cuatro jóvenes detenidos, indicó que no hay ninguna prueba que los involucre con el caso. "Son perejiles de la Justicia. Lo único que hay es un menor de edad. La policía le enseñó a este chico que nombre a estos chicos que están imputados. Como familia estamos pidiendo la libertad inmediata, porque hay ni ninguna prueba que los involucre", dijo.Ayer tuvo lugar la declaración indagatoria a los detenidos, cuatro hermanos, dos de apellido Mansilla y dos Viero. El fiscal José Arias debe tomar una determinación respecto de su situación legal, ya que el próximo martes se vence la prisión preventiva. "Creeríamos que los tienen que soltar porque realmente no hay ninguna prueba", sostuvo Pereira. "No sabemos qué es lo que va a resolver y creemos que está ensañado con estos cuatro chicos", indicó.La tía sostuvo que uno de los detenidos es "discapacitado" y además, que "les han estado pegando y judeandolos" en la Alcaldía. "Se hizo la denuncia y ahora los chicos están en la Unidad Penal", dijo Pereira.José María Piana, un hombre de 65 años comerciante que vendía verduras en el barrio, el 27 de septiembre pasado fue encontrado muerto en el césped del patio de su vivienda. El cuerpo de Piana presentaba golpes, cortes y estaba con las manos atadas. Además, los uniformados hallaron todo revuelto en el interior de la vivienda, por lo que se presumía que se trató de un homicidio en ocasión de robo.Mabel, hermana de los hermanos Viero, dijo que un menor de 16 años dijo en un primer momento les dijo a los efectivos policiales que uno de sus hermanos era el asesino. Pero, según la mujer, la policía además de golpearlo y maltratarlo, "les mostró fotos de cómo estaban vestidos para que diga eso". Según la mujer, el chico no sabe leer ni escribir. "Agarraban unos papeles que ni sabía lo que decía porque no sabe leer", dijo.Sin embargo, transcurridos varios días, dijo "la verdad" respecto de "cuáles son los culpables, cuales son los que mataron realmente". "El abogado de nosotros ya tomó la declaración", dijo en referencia al letrado Juan José Bukténica.Natalia, otra tía de los detenidos, dijo que los verdaderos culpables son otras personas y que hay policías que los conocen a los cuatro detenidos, a quienes les preguntaban porque estaban en esa condición. "¿Que hacen acá ustedes si todos sabemos que no son?", señaló la mujer que les dijeron. "Queremos que los liberen", indicó."El fiscal se ensañó que fueron ellos y ahora les queda grande largarlos. Como fiscal falló desde un primer momento", sostuvo a. "Ahora vienen más familiares y acá adentro hay más que están esperando", dijo. Además, dijo que si no son liberados van a venir todos los días a tribunales y están dispuestos a cortar la ruta. "Son trabajadores, ni siquiera tienen denuncia por robo", añadió.