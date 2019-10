Muerte de Carrasco: "Estaba muy frágil, pero esperanzado en revertir el fallo"

Policiales Cómo fueron las horas previas al deceso de Lucas Carrasco

El abogado Guillermo Vartorelli, quien fue el defensor del periodista Lucas Carrasco, quien falleció el domingo en Paraná y que había sido condenado recientemente por violación, reveló al programadedetalles sobre los últimos días de quien fuera su cliente."Lo que yo percibo primero es que no fue un suicidio. Fue una muerte por una descompostura que tuvo, pero transitar por este proceso de tantos años, con lo duro que fue, había deteriorado su salud en todo sentido, tanto física como psíquicamente", comenzó narrando el letrado.Y continuó: "Yo acredité en el juicio con un certificado el estado de salud psíquico muy frágil por el que atravesaba. Esto no tuvo respuesta en el fallo. Fue bastante desestimado por tratarse del certificado de un particular. Finalmente ocurrió lo que en cierta manera yo había adelantado en el alegato", expresó.Recordó que hubo "cuatro denuncias que transitaron juntas a raíz de una publicación en Facebook que hace una de las denunciantes. En dos de ellas fue sobreseído en el trámite de Instrucción. Dos llegaron a juicio. En una lo absolvieron y en una quedó una condena, que por lo dura, estimo que le hicieron pagar también por las causas en la que había sido absuelto".Lucas Carrasco había sido denunciado por distintos hechos de abuso sexual. Este año, fue juzgado y condenado en primera instancia por uno de esos delitos (una violación en el marco de una relación consentida) que había tenido lugar en el 2013.Según el forense, "Carrasco murió por una broncoaspiración, con su propio vomito", pudo saber Elonce. Los otros resultados, como la hora aproximada de muerte, serán dados a conocer este lunes a la mañana. Se aguardaba el resultado de los análisis toxicológicos mientras personal de Homicidios avanzaba en la reconstrucción de las últimas horas.Una fuente presente en el lugar describió que el cuerpo yacía el pasado domingo a la mañana boca arriba, a 10 metros del portón de entrada al edificio de calle Colón al 400, en la ciudad de Paraná. Había atravesado un pasillo estrecho y estaba frente a la puerta del departamento con las llaves en la mano. Iba vestido de jean, camisa y campera.