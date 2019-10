Dueño de gomería denunció "amenazas" por parte de una familia de su zona

Acusó a una familia "de calle 25 de junio al final, los Sánchez", de amenazas. Mencionó aque ya se han registrado varios acontecimientos violentos y"Somos gente humilde, trabajadores; mucha gente nos conoce, tenemos muchos clientes. Nos levantamos temprano y trabajamos hasta tarde. Esta gente quiere violencia y nosotros no queremos que se genere más violencia", puso relevancia.Uno de los integrantes de esta familia "estuvo implicado en el crimen del contador Ricardo Lizarraga, que aconteció en agosto de 2014", dijo.Respecto de los hechos violentos, aseveró: "Hoy estaba mi hermano trabajando, haciéndole una rueda a un cliente y pasaron los dos hermanos y apuntaron. El cliente se fue. Yo lo que quiero es vivir y trabajar tranquilo".En tanto, mencionó que"Le quisieron robar el celular a mi hermano, se agarraron a trompadas, cayó la policía y nos separó. Yo salí a lo último y vi a mi hermano que le sangraba la cabeza, porque la mujer de uno de ellos le pegó con una piedra. Me fui de mis cabales y lo quería matar a costa costa. Menos mal que me sacaron porque sé que esa no es la solución", apuntó.