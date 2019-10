Falso profesional, atendía pacientes en un consultorio odontológico ilegal

El Fiscal Martín Scattini dijo que, a raíz de una denuncia del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, se realizó un allanamiento en Rioja al 600 de Gualeguaychú donde se fabricaban prótesis dentales sin tener el título de odontólogo habilitante.Scattini manifestó que "en ese caso esta persona, en violación a la legislación vigente, no solo atendía pacientes sino que publicitaba que atendía en diversas localidades de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, algo que también está prohibido por ley. De acuerdo a la denuncia que recibimos, además, ésta persona no solo no estaba matriculado en la provincia sino que, carecería de título habilitante como Protesista y Odontólogo".Por otra parte, el Fiscal mencionó que "a raíz de una serie de tareas investigativas se llegó a dar con un domicilio de un barrio céntrico de nuestra ciudad y se solicitó al Juzgado de Garantías un allanamiento que se practicó este miércoles por la tarde y se pudo constatar que ahí se ofrecían estos servicios e incautó diverso material para la confección de prótesis dentales, prótesis terminadas y en proceso de elaboración, un torno que es una herramienta específica que se utiliza para ajustar la pieza en la cavidad bucal del paciente, una computadora y otros elementos. No se halló ninguna documentación que certificara habilitación ni título universitario de Odontólogo, por lo que se presume que la persona allanada ejercía ilegalmente la profesión. Y además para el caso que tuviera un título como Protesista, cometía el ilícito de tratar directamente con pacientes". (Radio Máxima)