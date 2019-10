Lesa humanidad: Continúa el juicio al expolicía Céparo por secuestros y torturas

Policiales Se abstuvo de declarar el ex policía Céparo juzgado por secuestros y torturas

Continuaba este jueves el juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex policía de la provincia, Atilio Céparo, a quien se le imputan tres hechos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.Este caso, se investigan las torturas y privaciones ilegales a la libertad de María Cristina Lucca, Marta Brasseur y Graciela López, quienes habían sido trasladadas desde la localidad neuquina de Cipoletti en el ´76, a la unidad penal de Paraná, desde donde Céparo las sacaba para llevarlas a los centros de tortura donde eras sometidas a torturas salvajes para que declaren., la testigo manifestó que una de las víctimas por las que Céparo es juzgado "nunca llegó a ser la misma persona que era cuando estudiaba en el nivel secundario"."En ese momento no existía la posibilidad para que uno, después de vivir una situación traumática como la de estar en prisión, pueda recibir asistencia psicológica inmediata. Nosotras mismas leíamos libros de psicología para salir lo más rápido posible de esa situación una vez que recuperamos la libertad", rememoró Tizzoni, supo"Las testigos que declararon fueron las mujeres víctimas del terrorismo de Estado, y la suya fue una declaración conmovedora porque, uno por más que vuelve a escuchar a las víctimas referirse a la tortura, a la aplicación de picana eléctrica, no deja de conmoverse. Es parte de lo que fue la historia argentina lo que se juzga en esta causa", indicó ael abogado defensor de los Derechos Humanos, José Iparraguirre."Cada vez se incorporan más elementos de cargo para que Céparo, que ya había sido condenado a dos años de prisión, vuelva a tener una condena importante", remarcó el defensor, al tiempo que explicó: "Céparo integraba la Policía de Entre Ríos y es el primero de las fuerzas provinciales que ha sido condenado en un proceso de lesa humanidad"."Céparo efectuaba el traslado de las detenidas desde los pabellones de la unidad penal Nº6 hacia la casa del director de la cárcel Nº1, o la sala de guardia, donde bajo amenazas las hacían firmar declaraciones sin siquiera poder leerlas y con contenido falaz", apuntó Iparraguirre.En la oportunidad, Iparraguirre destacó la presencia de estudiantes universitarios durante el desarrollo del juicio, y se mostró "conforme" por "el respeto de la jueza que preside el Tribunal por la forma de preguntar, por las partes, y la propia defensa ejerciendo el derecho que le corresponde al imputado pero sin ningún tipo de agravios y bajezas".Por su parte, Mario Rufiner, ex preso político y miembro de La Solapa, comentó: "Nosotros somos quienes damos testimonio y apoyamos estos juicios para que se sepa la verdad, que durante tantos años fue ocultada por la prensa, porque el pueblo tiene que saber qué pasó en este país y estos juicios tienen que terminar porque este gobierno hizo lo imposible para anularlos".El próximo jueves continuarán las testimoniales y para el 7 de noviembre está prevista una inspección judicial a la unidad penal Nº6 donde los testigos víctimas podrán detallar y ampliar sobre los relatado.