Con un palo, le robaron la computadora por la ventana

Muy indignado por la sustracción sufrida, un joven estudiante a poco de recibirse en el profesorado de Educación Física, dio a conocer lo sucedido porque quiere recuperar "una notebook color roja con teclado negro, con windows 7, 512 gb", destacando que "no le funcionan algunas teclas. Soy estudiante y necesito la computadora porque es una herramienta de trabajo y necesito la colaboración de la gente", fue el mensaje desesperado del estudiante oriundo de la provincia de Corrientes.



Sobre lo que le pasó, Julian Ainciart, dijo que "me robaron una notebook que yo la ocupo para estudiar, se ve que saltaron la reja del PH, esto pasó a las 4:15 de la madrugada del sábado; yo escuché ruidos pero estaba durmiendo y no hice caso porque son 6 departamentos en total y siempre algo se escucha", detalló.



"Se ve que por el pasillo el individuo estuvo unos 6 minutos en mi ventana, a eso lo vimos por las cámaras de seguridad de un comercio que hay acá enfrente a los departamentos", precisó.



No obstante, Julián agregó que "cuando yo me levanté, miré la ventana que tiene rejas pero estaba abierta la de adentro que es de aluminio y la mesa corrida sobre la ventana y el mantel estaba en el suelo".



"Se ve que forzó un poco la ventana de aluminio, metió un palo que había en la parrilla para arrimar la notebook contra la ventana y se la llevó", dijo el estudiante a diario El Sol y remarcó que la notebook era una herramienta de trabajo para él.



"Yo me recibo ahora en diciembre y tenía unos cuantos trabajos en la computadora y la verdad es que los necesito para mis estudios", mencionó Julián, quien además recordó: "ya hice la denuncia pero hasta ahora no ha pasado nada pero tengo la esperanza de que la pongan a la venta y alguien se pueda comunicar conmigo, yo ya aclaré que ofrezco recompensa a quien me de el dato o que me devuelva la computadora".