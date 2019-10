Una familia en moto chocó contra un auto y agredieron a la conductora

Un accidente vial entre una moto y un auto, en la esquina de Posadas y Urquiza de Concepción del Uruguay, terminó en una agresión de una mujer a otra.



Un Ford Fiesta rojo que circulaba por la derecha y sobre calle Posadas, fue sorprendido por una motocicleta que se desplazaba por Urquiza. Según describe el diario La Calle, la moto realizó una maniobra temeraria para obligar a que el auto frene, el vehículo no llegó a detener su marcha a tiempo y terminaron chocando.



De acuerdo con lo relatado por testigos, arriba de la moto se desplazaban tres personas, dos mayores de edad y un menor. Sólo el conductor tenía un casco puesto, mientras que las otras dos personas no contaban con el elemento de seguridad.



Tras la colisión, la mujer que montaba la moto agredió físicamente a la conductora del auto que tenía el paso en la esquina. Los testimonios de los testigos dan cuenta de que la situación fue muy grave y agresiva, al punto tal de que la conductora del Fiesta quedó paralizada y no pudo defenderse.

Los tres ocupantes de la moto abandonaron el lugar, sin dejar datos necesarios para realizar una denuncia correspondiente ante alguna empresa de seguros. La policía llegó cuando la moto ya no estaba.