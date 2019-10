Asesinato de mujer postrada: Se entregó un menor y ya son dos los detenidos

Tomaron sidra

Se abstuvieron de declarar

Pruebas

Homicidio con ensañamiento y alevosía

Martín Jáuregui, abogado querellante en la causa que investiga el brutal asesinato de Elsa Susana Reina, quien fue ultimada a puñaladas en una habitación de su vivienda, ubicada en calle San Luis de la ciudad de Concordia, dijo que con la detención de un menor, ya son dos las personas aprehendidas: un mayor y un menor de edad.El último mencionado fue asistido por el sacerdote Darío Petelín al momento de entregarse y según dijo el letrado, el menor manifestó que participó del hecho y aportó datos coincidentes con los existentes dentro de la investigación.Además, Jáuregui valoró positivamente el rápido esclarecimiento del caso. "Por el poco tiempo desde el momento en que pasó hasta la fecha y tener todos los elementos incorporados al expediente, con dos prisiones preventivas, hablan a las claras de los reflejos que hubo en el caso tanto de la policía como de la fiscalía", dijo.Sin embargo, simultáneamente, resaltó que el caso revela una situación de inseguridad muy grave en el que falló la prevención. "Por la impunidad con la que entraron y se manejaron adentro, tomaron sidra, estuvieron un buen tiempo con tres personas: la víctima, la hija y la pareja se salvaron de casualidad. Si hubieran escuchado algo más, probablemente, tendríamos uno o dos muertos más", manifestó.Jáuregui aclaró que los dos detenidos se abstuvieron de declarar. No obstante, por fuera del expediente, el relato del menor, que fue corroborado con otras pruebas, permitió la reconstrucción del hecho. Y, al mismo tiempo, "tener por acreditado en un grado importantísimo de certeza como se dieron los hechos y la participación penal en la faz material y la autoría penal de los imputados", manifestó.De acuerdo a lo que sabe la querella, el menor no participó directamente en el homicidio, sino que intervino en el robo. Y frente al hecho consumado, en referencia al asesinato, "se asustó y se fue del lugar".En cambio, el mayor participó del hecho y luego descartó las armas, pero luego éstas fueron recuperadas. La tenencia de las mismas, es fundamental para los investigadores, dado que puede haber algún rastro de ADN que sirva para acreditar la autoría. De hecho, fue secuestrada una tijera y en la casa faltaba ese elemento hogareño filoso.Otro elemento de interés es la aparición de una huella dactiloscópica en una escalera ubicada en el interior de la vivienda que fue coincidente. Además, hay testigos presenciales, no del hecho en sí, sino de las manifestaciones ulteriores de uno de los imputados que habría reconocido su participación y que los vieron con elementos que faltan.El móvil del hecho, no hay duda alguna, fue el robo. "La calificación legal es de homicidio con ensañamiento y alevosía", dijo. No obstante, recalcó que la mecánica del hecho fue grave: entraron a la casa armados y con algún alucinógeno que potenció la criminalidad del hecho. "La droga que seguramente existió en la cabeza de esta persona potencia esta situación y logra un resultado espeluznante", señaló."Acá no hay un factor de inimputabilidad porque hay una testimonial posterior que corrobora todo esto cuando uno de los imputados confiesa. 'Me mandé una macana, maté a una vieja'. Esto descarta que en el hecho concreto no haya estado en pleno uso de su razón y comprendió la criminalidad del hecho. De lo contrario, no hubiera dicho lo que dijo inmediatamente después de ocurrido el hecho", acentuó en diálogo conPor ende, Jauregui dijo estar seguro de no estar frente a una causal de inimputabilidad y el hecho debe ser penado con toda la sanción que corresponde y por ello dijo que se trata de cadena perpetua.Los detenidos están con prisión preventiva. El mayor de edad en la Alcaldía, aunque luego, cuando se renueve el plazo, deberá ser derivado a la Unidad Penal 3 u otra unidad carcelaria. El menor en un instituto de menores por espacio de 30 días.