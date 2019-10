Concedieron el arresto domiciliario a sujeto con frondoso prontuario

Nicolás Mujica, el sujeto de 35 años que ha sido señalado en reiteradas oportunidades por los vecinos de los barrios 338, 140 y 348 como el autor de varios hechos delictivos, fue detenido el viernes, y este lunes, el Juez de Garantías de Gualeguaychú dispuso para él, siete días de arresto domiciliario en el domicilio de su madre con salidas al Hogar de Cristo.Este delincuente fue sorprendido robando el estéreo de un automóvil estacionado en calle Urquiza al 2100, frente a la escuela María América Barbosa. Luego se sustraer el equipo corrió y fue perseguido, debiendo descartar lo robado en el camino, hasta que finalmente fue atrapado en calle San Martín.

Actualmente tiene en curso dos causas en su contra, una por las amenazas que le profirió a un vecino del barrio 338 que había organizado una marcha en su contra, y otra en poder del fiscal Facundo Álvarez en donde se lo imputa por "encubrimiento" y "estelionato", por haber receptado una motoguadaña y luego haberla vendido.Con esta detención se estimaba en la posibilidad de un acuerdo rápido entre la Fiscalía y la defensa en un juicio abreviado, debido a los antecedentes penales con los que cuenta Mujica, pero al momento de la audiencia con el Juez de Garantías, Ignacio Telenta, la fiscal Carolina Costa requirió una prisión preventiva por 20 días, pero para el magistrado no fue bien fundamentado el riesgo procesal y consideró que las medidas podían ser neutralizadas con un arresto domiciliario por siete días.La medida adoptada por el Juez establece como lugar de cumplimiento el domicilio de la madre del acusado, ubicado en los mismos barrios donde los vecinos ya han manifestado su posición ante la Policía sobre el "cansancio" que les produce la presencia de Mujica en el lugar, al cual lo señalan como el autor de varios hechos delictivos.Por otra parte, Telenta le concedió un permiso especial a Mujica para que asista a un centro de rehabilitación para adictos, al cual podrá concurrir en días y horarios determinados. No podrá abandonar la casa de su madre durante una semana si no es para concurrir a consultas por su problemática.