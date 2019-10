Adolescente fue amenazado por delincuentes que le robaron el celular

Un adolescente de 13 años que volvía de la escuela, atravesó la plaza Héroes de Malvinas, ubicada en calle Coronel Uzín y Tomás Luna y fue abordado por dos delincuentes en moto. Lo amenazaron, le dijeron que tenían armas y le robaron el celular.Su mamá, explicó aque "eran las 12.45. Lo interceptó una moto, se bajó una persona y le pidió el celular. Lo lleva siempre en el bolsillo de adelante del pantalón y le recomendamos que no lo saque cuando anda por la calle, tampoco que lo lleve en el bolsillo de atrás"."Él también tenía la mochila pero no se la pidieron. Le dijeron que si no les daba el celular le iban a pegar un tiro. La placita donde ocurrió el hecho es muy concurrida a esa hora. En este lugar también se han dado varios robos", comentó.