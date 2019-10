Una mujer se encadenó en el ingreso a Tribunales: reclama ver a sus hijos

"Es una decisión extrema la que estoy tomando, por mis hijitos", manifestó a, la mujer que tomó la decisión de encadenarse porque "desde hace un mes que me niegan tener contacto con mis hijitos".El mayor tiene 5 años, nació por fertilización asistida y la nena tiene cuatro años, contó.En el mismo sentido, afirmó:Mencionó que eltiene a su cargo, su caso. "La psiquiatra Bruno dispuso esta medida", añadió."Nunca fuimos separados con mis hijos, nunca los dejé con nadie, fue una medida abrupta, favoreciendo al progenitor que tiene restricción de género, sospecha de abuso que fue archivada. Esto está muy mal, que se me defenestre, que se me ensucie.", resaltó la mujer agregando que presentó "muchos certificados, pruebas psicológicas, pero todo fue ignorado".Con el papá de los niños "por disposición de este juzgado Nº 2".Relató además que se desempeña "en planta permanente de Copnaf y tengo el apoyo de muchos profesionales de la institución"."V", dijo a