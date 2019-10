Causa Celis: Testigos dieron detalles sobre lo hallado en los allanamientos

Testigos

Allanamiento

Procedimientos

Oficinas de la Municipalidad

Pide ampliar su declaración

Próxima audiencia

Se retomó este lunes, el juicio oral por las causas de la avioneta con marihuana y la de los vínculos de la banda de Daniel Celis. El debate que encabezan los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros había pasado a un cuarto intermedio el martes pasado, después de la séptima jornada.En total, desde que empezó el juicio a mediados de septiembre van declarando 11 testigos, aunque hay más de un centenar de personas agendadas para declarar.Cinco testigos hablaron ante el tribunal este lunes y entre ellos,Las declaraciones se centraron en testigos que participaron de los allanamientos que se realizaron durante la investigación.. Entre ellos, habló a las 11, Adrián Ramón Rodríguez, quien participó del allanamiento a Leguizamón y explicó que en el lugar, había más de 20 celulares y varios televisores, entre otros elementos.Posteriormente, declaró Antonio Germán Monzón. Se trata del testigo que presenció el allanamiento a Larrosa. En el mismo,El testigo Luciano Romero, presenció el allanamiento a Leguizamón y según contó, estaba esperando el colectivo para ir a trabajar y la Policía Federal lo llevó hasta la zona de La Floresta, a una vivienda, donde ingresó el grupo GEO, e inmediatamente después, entró junto a otro testigo, explicó Romero.armados. La casa estaba dividida en tres departamentos, ubicados a lo largo del terreno", describió en su declaración que finalizó a las 11.40.Una de las declaraciones más llamativas de la octava jornada del juicio, fue la de MaximilianoTambién estuvo en la requisa en una imprenta de calle Colón por lavado de activos. En la misma, según dijo el oficial de la Federal, se secuestró una chapa con gravados de propaganda, y varios talonarios a nombre de Daniel Celis.Pepe también estuvo en el allanamiento a la casa de Rivero, quien estaba con su pareja y fe detenido en dicho procedimiento. En el lugar, hallaron una moto, un celular y una camioneta Nissan que no estaban a nombre de Rivero y tampoco de su pareja.Asimismo, el oficial inspector de la Policía Federal, participó del allanamiento enTras un cuarto intermedio de 15 minutos, el debate se retomó con preguntas de los abogados de Ghibaudo, para que el oficial precisara, las dimensiones del campo, el estado en el que estaba, y el combustible para avionetas. La declaración del oficial, finalizó poco antes de las 13.Omar Ghibaudo, el propietario del campo de María Grande, pidió declarar ante el tribunal para referirse al tanque de combustible. Según relató, un día vino Ceparo, porque vive enfrente de su casa, a pedirle si le podía prestar o alquilar el tanque. "Nosotros no teníamos dinero, ya que no estábamos sembrando, así que decidimos alquilárselo., afirmó según pudo saberTras la declaración de Ghibaudo, la Fiscalía quiso preguntar más detalles, pero los abogados defensores le recordaron al tribunal, que solo contestaría temas relacionado con el tanque y nada más.En tanto, el tribunal preguntó por la persona que andaba con Ceparo, si estaba en la sala y Ghibaudo dijo que no.Los abogados preguntaron si conocía alguien más aparte de Ceparo en la sala y contesto que no.En la nueva jornada, se prevé que pasen por el tribunal, los siguientes testigos: