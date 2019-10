Tercer hecho delictivo en dos semanas en Instituto de Periodismo Deportivo

El Instituto Superior de Periodismo Deportivo sufrió un nuevo hecho delictivo en su sede de San Lorenzo 81 de Paraná. Al respecto, su rector Maximiliano Sanguinetti, precisó aque "es el tercer hecho que sufrimos en las últimas dos semanas. La secretaria vino esta mañana y se encontró con vidrios rotos, rejas y puertas forzadas. Revolvieron todo, buscando no sé qué. Bastante mala noticia para empezar la semana".Respecto a lo sustraído, confirmó que "se llevaron un televisor plasma que usábamos como monitor para las prácticas de televisión, que hacía poco que habíamos incorporado. Estimamos que buscaban plata, pero acá no queda nada"."Vinieron de la Comisaría Octava, de Criminalística e hicieron las pericias. Queda ahora en manos del fiscal determinar cómo sigue esto", expresó.Reclamó "medidas porque es una institución que la viene peleando a pulmón en un contexto de crisis social. Se sostiene solamente con la cuota de los estudiantes. Todo nos cuesta mucho y encontrarse con esto es muy triste".Recordó que "la primera vez se llevaron cosas de más valor, como el CPU de la Secretaría, donde había cargada información muy importante para nosotros acerca de títulos, el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes, información que en algunos casos todavía no hemos podido reconstruir".Sanguinetti describió que "hay mucho tránsito. Estamos rodeados de casas y edificios, por lo que me llama la atención que nadie haya escuchado o notado algo raro. Esto desmoraliza un poco, pero no hemos suspendido clases ni lo vamos a hacer. Seguimos apostando a la formación de profesionales", completó.