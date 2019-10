Se "salvaron" de ser estafados porque no tenía saldo en las cuentas bancarias

Un intento de estafa se produjo mediante llamados telefónicos, a una línea de celular, en la mañana de este viernes en Sauce de Luna. Pero la maniobra no pudo ser concretada puesto que las víctimas no contaban con saldo disponible en sus cuentas bancarias.



Una pareja, de unos 49 años de edad, recibió el llamado telefónico desde la empresa que dijeron operaba bajo la denominación comercial Móvil Argentino, radicada en la ciudad de Buenos Aires, en la que se les comunicaba haber sido beneficiados con un premio de 70 mil pesos y un Smart TV. De acuerdo a lo que les indicaron los embaucadores, los premios serían transferidos a algún local importante de venta de electrodomésticos de la localidad.



Mientras tanto, los "beneficiarios" debían cubrir gastos administrativos por unos cuatro mil pesos y lograron convencer al hombre de la casa que se dirigiera a una sucursal bancaria de Sauce de Luna y les trasmitiera un ticket del cajero automático y el PIN de la tarjeta de débito; lo que hizo mediante una fotografía tomada por su teléfono celular.



En el tiempo que al hombre le llevó regresar a su casa, los estafadores telefónicos operaron con los datos concedidos, advirtiendo que no podían realizar ninguna operación puesto que en la cuenta no existían recursos.



Volvieron a llamar para informar sobre la situación y le pidieron la tarjeta de débito de su pareja, la que también fue transmitida. Esta tampoco tenía los recursos a los que los estafadores querían acceder.



Por esa razón volvieron a comunicarse para pedirles otra tarjeta, que pudiera ser incluso de algún familiar o conocido. La pareja encontró a quien del prestara la tarjeta, aunque esta persona les advirtió que se podría tratar de un intento de maniobra fraudulenta.



Cuando el operador de la supuesta firma Móvil Argentino volvió a llamar, le dijeron que estaban sospechando que pudieran ser engañados. El hábil conversador negó que se tratara de una estafa, prometiéndoles que en horas de la tarde volverían a comunicarse para finalmente concretar la operación para la entrega de los premios. El llamado nunca llegó.



Los elegidos para la potencial maniobra de estafa, que habitan en el barrio Las Ranitas de Sauce de Luna, radicaron la denuncia en la comisaría policial de esa localidad; tomando intervención la Fiscal Susana Irurzún.



También se comunicó a la institución bancaria, para evitar que se retiraran fondos una vez que se produzcan depósitos en la misma; lo que podría ser muy probable, ya que a los presuntos estafadores les fue transmitida toda la información de las tarjetas de débito, incluso los PIN. (Federal al Día)