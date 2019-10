Hallaron muerta a la hermana de un juez federal y demoraron a su marido

Hallaron muerta en horas de la siesta de este sábado a Ana María Alurralde (57), la hermana del juez federal de Reconquista, Aldo.



Según las primeras informaciones, el descubrimiento se produjo en un descampado en el límite de la capital provincial. En inmediaciones del lugar, también fue encontrado un vehículo Volkswagen Gol de color gris, que estaba a nombre de la mujer.



La fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, ordenó que se realice la autopsia.



Por otra parte, también dispuso que el arresto de su pareja, un jubilado de 66 años, que hizo la denuncia de paradero de la mujer, se convierta en detención.



En cuanto a la imputación, se realizará de acuerdo a los plazos establecidos por el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. El caso El pedido de paradero de Ana María Alurralde fue solicitado por su pareja, un jubilado de 66 años, que realizó la denuncia en la Seccional 6a.



El hombre contó que la mujer salió de la casa por la mañana para mostrar una propiedad que está en venta a posibles compradores. Sin embargo, desde ese momento se perdió todo contacto con ella y un auto VW Gol, que es de la familia.



El caso había sido tomado inicialmente por la fiscal Bárbara Ilera, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, quien ordenó las primeras diligencias de rutina. No obstante, luego de algunos resultados de peritajes realizados en la vivienda del matrimonio (en calle Regis Martínez al 3900), la causa pasó a manos de la doctora Ana Laura Gioria, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.



Por el momento, no existe información oficial al respecto, pero trascendió que había dudas sobre una nota que fue hallada en la vivienda, presuntamente redactada por ella. Este escrito está siendo examinado minuciosamente, para determinar si efectivamente fue Ana María la autora.



Además, personal de la Policía Científica habría hallado rastros en el inmueble que se corresponderían con manchas de sangre que fueron limpiadas. En consecuencia, había sido demorado el marido de la mujer.



Las primeras versiones señalaban que no había ningún tipo de denuncia previa por violencia de género que tenga que ver con la pareja. (El Litoral)