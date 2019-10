Caso Costen: Habló la joven que la acompañaba cuando recibió un disparo

Por el crimen de Mariela Costen, ocurrido el 20 de julio en Concordia, hay dos personas detenidas.



El fiscal a cargo de la causa, explicó a Elonce que "esta semana para nosotros fue muy gravitante porque después de un tratamiento psicológico importante pudimos hablar con Ana Laura García, que era la testigo más importante ya que también fue víctima. Estaba con Costen al momento del disparo".



"Quiso declarar, vino a Fiscalía y este jueves lo hizo. Contó y referenció quién era la persona que había disparado. Nosotros no podíamos determinarlo, estábamos en duda sobre quién había disparado y quién no. A partir de la declaración de ella avanzamos con saber que Jacobo Almada era la persona que le había disparado", dijo.



Asimismo, aseguró que "ella se había enterado en el transcurso de la investigación que era esta persona, lo buscó en Facebook y lo tenía como amigo en común. Nunca se habían visto cara a cara y por eso en un primer momento ella no sabía quién era. Automáticamente lo bloqueó".



"Hicimos la rueda de reconocimiento y lo reconoció a Almada, como así también reconoció la moto, incluso recordaba algunos números de la patente", manifestó.



Sobre el segundo imputado, Batalla, explicó que "también fue reconocido por un testigo que iba caminando a media cuadra y que vio la secuencia, pero no sabía quién disparó".



"Ya estamos trabajando en la conclusión de la investigación y en el pedido de juicio oral y público. Ahora pedimos la prórroga de 30 días de prisión preventiva para los imputados y en ese lapso presentaremos la remisión de la causa a juicio", finalizó. Elonce.com