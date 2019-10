Muerte de la reina del Ternero: Revelaron detalles y resultado de autopsia

Tras agregarse nuevos elementos, citarían a indagatoria a un joven en relación con la muerte de Micaela Acuña de 18 años, reina regional del Ternero, ocurrida en el río Paraná, en la provincia de Corrientes. La joven falleció ahogada tras caer junto con otras cinco personas de una embarcación que se dio vuelta. La causa pasó a caratularse como "muerte culposa".De acuerdo a las averiguaciones,, en la zona conocida como la "ex chanchería" del Rincón Santa María, pero alrededor de las 3 de la madrugadaSobre este tema se refirió el fiscal de la localidad de Ituzaingó, Eugenio Balbastro, quien dijo que "se estaría evaluando en lo inmediato citar a prestar declaración de imputado tras la agregación de nuevos elementos de la pesquisa, aunque ello se estaría por determinar en las próximas horas"., que dio una vuelta de campana, aseguró el fiscal., expresó al diariode Corrientes.Al hacer referencia a las causas del siniestro, consideró que "la mayor transgresión estaría en la sobrecarga de pasajeros y de peso, y que no contaban con ninguna de las medidas de seguridad. No tenían salvavidas, ni linterna, silbato, ni matafuego, sogas y, quien la conducía, ni siquiera tenía el carnet náutico ni certificación". "Todas las personas prestaron declaración", dijo el fiscal acerca de los cinco sobrevivientes y los rescatistas.Personal de Prefectura Naval encontró el cuerpo de Micaela a las 10.45 de la mañana del sábado, a la altura del kilómetro 1.462,5, en una zona conocida como la "ex chanchería".