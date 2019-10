"Fue culpa de la maldita droga", denunció hermana de delincuente baleado

Policiales Secuestraron el auto desde donde balearon a delincuente de Concordia

Guillermo "Cachetón" Carreras, conocido delincuente de Concordia que empezara a robar cuando apenas tenía 13 años de edad, está muy grave. Su hermana hizo un llamado al fiscal Martín Núñez para que investigue la causa. Según contó, lo atacaron a balazos por una deuda por drogas y advirtió, además, que Carreras corre peligro porque la madre del agresor es enfermera y tiene acceso a la Terapia intensiva del hospital Masvernat."Estábamos afuera de casa cuando él pasó y me dijo: Ya vengo a verte, voy a la esquina. A los pocos minutos sentimos algo y le dije a mi hija: Fíjate si tu tío está discutiendo con los de ese auto. Sí, está discutiendo me dijo y sentí los balazos. Lo que queremos es que el juez y el fiscal investiguen la causa, que no quede así. Todos sabemos quién es mi hermano; pero él pagó a la sociedad sus faltas, él estuvo preso toda su vida, pero les puedo decir que nunca mató a nadie, él nunca violó a nadie", remarcó la mujer."Él empezó desde chico, culpa de la maldita droga, y se vivía escapando, mis padres eran excelentes personas, gente de trabajo, pero a mis hermanos se los llevó la droga y el robo, eran cabeza hueca. Perdí a dos hermanos más por lo mismo, por la violencia, por la droga, eran el `Chocho´ y el `Polo´, ahora los dos están muertos y no quiero que se muera Guillermo sin que esto se investigue", precisó Sandra Carreras.Sandra contó que la agresión se produjo cuando fueron a cobrarle una bolsa de drogas a Carreras, "es un pendejo al que lo conocemos de chico, se crió en el barrio. Él vende y su madre también, ella estuvo detenida por drogas, trabaja en el hospital como enfermera y ayer, como una burla, entró a la terapia intensiva y nos miraba y se reía. Guillermo corre peligro con esa mujer, por eso le pido al fiscal Nuñez que tome los recaudos por la integridad de mi hermano, él le debía la plata de una bolsa de drogas por eso lo atacaron. Le pido al fiscal que se ponga en mi lugar", concluyó. (ElSol)