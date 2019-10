Condenaron a un camillero por violar a una embarazada en un hospital

El 10 de febrero de 2011 una mujer, que entonces tenía 26 años y estaba embarazada de siete meses, ingresó al Hospital Cosme Argerich para hacerse atender por una descompotura y terminó siendo víctima de un abuso sexual.



Ocho años después, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena de siete años de prisión para el camillero que la recibió quien, de acuerdo a la denuncia, aprovechó para someterla sexualmente en un ascensor utilizado para el traslado de camillas.



En su indagatoria, el imputado negó que haya existido una violación y aseguró que en realidad tuvieron sexo consentido, ya que se lo había propuesto a cambio de dinero, pero que como los 10 pesos que le entregó le parecieron poco, porque pretendía el doble, la mujer le advirtió: "vas a ver lo que te va a pasar".



La defensa basó su argumento en el embarazo avanzado de la mujer, así como también en el hecho de que nadie la hubiera escuchado gritar y que no presentara lesiones.



Por su parte, la denunciante aseguró que intentó zafar de los brazos del camillero y que si no pudo ofrecer mayor resistencia porque quedó en "estado de shock" debido a que cuando era menor de edad fue abusada por un familiar.



La conclusión del tribunal, después de escuchar los testimonios y evaluar las pruebas surgidas en la causa, fue que "la tesis según la cual le ofreció sexo a cambio de dinero no sólo no fue corroborada, sino que ha sido absolutamente desacreditada".



Además, según se desprende del fallo, la defensa "tampoco ha logrado poner de resalto en qué se habría modificado la solución adoptada en el caso", que la mujer fuera una prostituta, porque "se trata de un dato que no posee relevancia alguna a la hora de juzgar un hecho de abuso sexual con acceso carnal". (TN)