Padre denuncia que la policía maltrató a sus hijos discapacitados

Edgardo Monzón denunció públicamente que, promediando las 23 horas del martes, recibió la visita de efectivos de la Comisaría Tercera quienes le pedían una bicicleta, acusándolo a él y a su hermano de haberla sustraído.



Sin embargo, indicó que "la única bicicleta que tenemos es la que tiene mi hijo discapacitado. Él tiene 20 años, padeció hidrocefalia, tiene una válvula en la cabeza, pérdida de visión, una hemiplejia y lo trataron mal. Lo tiraron contra el auto y lo asustaron. A mi otro hijo, que también es discapacitado, que tiene operaciones en las piernas, en pies y tobillos, lo empujaron se metieron adentro de mi casa, sin orden ni autorización. Yo quiero que el jefe de Policía sepa qué tipo de funcionarios tiene en la calle, en las comisarías".



Los efectivos buscaban una bicicleta nueva, cuando en realidad su hijo habría tenido una de su propiedad, de mucho tiempo. "No sé si les informaron mal o qué le pasó a esta gente, la bicicleta de mi hijo es negra y es vieja, ellos buscaban una nueva de color rojocon calcos. Él la usa para hacer gimnasia, para no tener sus músculos atrofiados por la hemiplejia. Es una herejía lo que hicieron con él, un abuso y una falta de respeto hacia una persona especial", dijo el padre del joven.



"Yo compre esa bicicleta. Se la querían llevar y no se los permití, fue una clara acción de apremios contra nosotros. Somos gente pobre, pero ellos no tienen ni un antecedente, tienen los certificados nacionales y eso deberían ver los jueces y los fiscales, además de que tipo de gente está en la policía", enfatizó.



Otro joven vecino de la familia Monzón contó que también sufrió amenazas por parte de los mismos efectivos en la cortada de Presbítero del Castillo y el arroyo Manzores.



José contó a diario El Sol que "el mismo policía con palabras textuales le dijo a uno de mis hermanos, que vende pan casero en la calle, que cuando lo vean lo iban a matar con una pistola no reglamentaria".



"El chico anda vendiendo pan casero y hoy (por ayer) no quiso salir a la calle. Con eso nosotros sobrevivimos, pero tiene miedo de encontrarse a los policías porque ellos andaban buscando una bicicleta robada, no entiendo por qué este accionar. Vienen, acusan, amenazan y así nos tratan porque somos pobres", cuestionó José.