Asesinó a su esposa, a su hijito y se quitó la vida: Revelan desgarradores datos

A más de 24 horas, se van conociendo datos sobre la masacre causada por Gastón Rodríguez (28), quien asesinó a Soledad Escobar (24) y a su hijo Mateo de 6 años cuando ella salió a caminar con el niño en una zona rural de la localidad santiagueña de Quimilí.", contó consternado un funcionario que arribó al lugar tras enterarse del brutal hecho, según publica el diarioSoledad vivió más de 12 años en pareja con Gastón y según le confió a su madre,. A través de mensajes la joven mujer le contó a Elva, su madre -residente en El Tostado Santa Fe- que la relación "estaba mal".Ante los alertas de Soledad, en las que pedía ayuda porque Gastón la "celaba mucho", su mamá Elva no dudó en viajar hasta El Aerolito -donde la víctima vivía con el acusado y sus tres hijos.Elva les reveló a los policías que al llegar a la finca -donde el femicida y su hija trabajaban cuidando la propiedad- Soledad le contó queSobre el macabro hallazgo, la mujer indicó que el día del crimen, al ver que su hija con su nieto y su yerno no regresaban y ya había anochecido, decidió salir con su hijo a buscarlos. Caminó unos 700 metros aproximadamente y halló la bicicleta de Mateo.Esa situación generó temor en Elva quien le pidió a su hijo que trajera un tractor para que con las luces busquen a las víctimas. Caminaron unos 300 metros más y hallaron la peor escena: madre e hijo en el piso, cubiertos de sangre, sin vida.Elva sostuvo que por las condiciones climáticas y el frío que hacía en ese momento, ella y su hijo estaban dentro de la finca viendo televisión, encerrados por lo que no escucharon cuando Gastón realizó los disparos.Las pericias de los aparatos móviles serán claves para poder determinar cuál fue el móvil que llevó al cuidador a cometer el brutal asesinato.Según se supo, en la casa donde la pareja residía, los investigadores hallaron un cuaderno que tenía un llamativo escrito, firmado de puño y letra del femicida."Yo voy a salir de este pozo y nuestra relación va a cambiar. Todo va a estar mejor", había escrito Gastón -aparentemente unos meses atrás- en un cuaderno que tenía para anotar las cosas que usaba para la mantención de la finca.Al parecer, el acusado hacía referencia a la mala relación que existía con la mujer, con quien además de Mateo, tenían dos hijos mellizos de dos años de edad.