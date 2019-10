Va a juicio el joven acusado de matar a su madre y a su abuela

Con la presencia del juez Francisco Ledesma, se realizó en la Sala N° 3 de la Cámara Penal de Concordia, una audiencia para pedir la remisión a juicio contra David Acuña, acusado de matar a su madre (Mabel Narváez, de 56 años) y a su abuela (Marta Bejarano, de 85 años), a palazos, hace un año, en calles 2 de abril y Grimberg en el sector conocido como barrio "La Roca"; un hecho que se dijo podría estar relacionado con ritos de "macumba" que el joven practicaba.



Si bien en un principio había serias razones para sospechar que David Acuña no estaba en sus cabales la madrugada del 9 de septiembre de 2018, cuando se produjo el brutal asesinato de su madre y su abuela, finalmente un psiquiatra estableció que el joven, de 19 años en ese momento, puede comprender la criminalidad de sus actos, por ese diagnóstico, el fiscal Martín Núñez lo imputó a por el delito de Doble homicidio agravado.



Tras la audiencia, Núñez dijo que "hemos sobrepasado la etapa de investigación y el juez entendió que hay pruebas suficientes para acusar en un debate oral y público al imputado, por lo tanto luego de la etapa de investigación ya estamos en la etapa de juicio y estamos esperando que el tribunal nos fije fecha de debate, se fijó la prórroga de la prisión preventiva del imputado hasta la sentencia".



Sobre la posible fecha del debate oral y público, mencionó que "cuando hay una persona con privación de la libertad (actualmente alojado en la UP3) se hacen más rápido los juicios, con lo cual el debate será en algunos meses pero como no depende de mí, no puedo establecer una fecha cierta", tras lo que aclaró que "la prórroga de la preventiva es hasta que fije fecha el tribunal".



Finalmente, Núñez especuló con que "este año no creo que se inicie el debate porque ya estamos en el mes de octubre, casi a fin de año y creo que el calendario de audiencias ya está agotado. Creería que sería el año que viene". (El Sol)