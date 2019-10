Se cumplió un año de la desaparición del hombre buscado en el norte entrerriano

Se cumplió un año de la desaparición de Fernando David Soraides, alias Pio, cuya ausencia fue radicada el lunes 15 de octubre de 2018 en la comisaría de Conscripto Bernardi, en el norte entrerriano.



Soraides, de 45 años, se ausentó de su domicilio con rumbo incierto, aunque por aquel entonces dijeron que había sido visto por una vecina de paraje El Carumbé, distrito Banderas, camino a La Paz por la Ruta 50.



De ahí en más por comentarios de la comunidad y vecinos que contaban que no se lo veía en su domicilio y lugares que solía frecuentar, el presidente municipal de esa localidad, José Rubén Boxler, se contactó con Defensoría, desde donde le solicitaron que a través de algún familiar se realice la denuncia en la comisaría local.



En las horas siguientes se coordinaron tareas con personal afectado por parte de la municipalidad, Jefatura Departamental de Policía, Abigeato, Brigada de Canes y demás, que recorrieron una amplia zona rural, no logrando ningún resultado positivo.



El último dato firme fue aportado por una mujer de apellido Acevedo, quien dijo que lo vio pasar por el frente de su casa por el camino que comunica Conscripto Bernardi con el Paraje Banderitas, donde se encuentra la comisaría, de ahí en más los perros rastrearon la zona, perdiendo el rastro a unos 200 metros de ese lugar.



Se sumó en la búsqueda una recorrida por todos los establecimientos rurales, edificaciones, taperas, parajes y obrajes sin que nadie tenga noticia de él. Luego se sumaron también funcionarios de un grupo especializado de la policía de Entre Ríos, que estuvo algunos días buscándolo, pero el trabajo no arrojó resultados.



Pasaron los días y se continuó ampliando el perímetro de búsqueda, preocupados los vecinos y la Policía al no tener huellas, rastros ni testimonios de vecinos que lo pudieran haber visto después del lunes 15 de octubre de 2018.



Por un tiempo siguieron los operativos de búsqueda, pero nada surgió de ellos.



La Fiscalía local difundió el pedido de localización a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que los datos filiatorios y la imagen con el rostro de "Pio" llegaran a camineras, puestos fronterizo y otros lugares. A un año del día en el que lo vieron por última vez, su desaparición sigue siendo un misterio. (Federal al Día y Tal Cual)