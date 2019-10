Al menos 40 detenidos de banda que robaba autos y operaba en cuatro provincias

Al menos 40 personas fueron detenidas en un operativo realizado por la Policía de Córdoba para desbaratar una banda de ladrones de autos y que incluyó decenas de allanamientos en cuatro provincias.Los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas en Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Santiago del Estero por orden del fiscal Iván Rodríguez y fueron realizados por policías cordobeses con colaboración de la Gendarmería Nacional.La banda estaría vinculada con cuatro deportistas de renombre en la provincia, entre ellos Alejandro "Tanque" Kenig, ex delantero de Talleres, que actualmente se encuentra preso.Los detenidos están acusados de formar un grupo dedicado al robo de automóviles en distintas provincias, aunque tenían la base operativa en Córdoba.En los allanamientos, realizados en el marco de un accionar que fue denominado como "Operativo Leyenda", se secuestraron cuatro vehículos, una gran cantidad de autopartes, armas de fuego e inhibidores de alarmas, según lo informado por el sitio de la radio Cadena 3.Fuentes ligadas a la investigación dijeron que la banda estaría relacionada con el ex jugador "Tanque" Kenig, quien se encuentra detenido en Santa Fe por el mismo delito, y los ex boxeadores Gabriel "Garza" Funes (quien ya había estado preso en una causa por "secuestro extorsivo"), Yolanda Cardozo y Carlos Jerez.El fiscal Rodríguez confirmó a la radio local Mitre el procedimiento: "Tenemos más de 30 personas detenidas en diferentes calidades y condiciones y se ha efectuado un número importante de secuestros. La causa que se investiga es una asociación ilícita vinculada principalmente a la comercialización de vehículos sustraídos", consignó el instructor.