Lesa humanidad: Se inicia el juicio contra el ex policía Atilio Céparo

Comienza este jueves el juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex policía de la provincia, Atilio Céparo, a quien se le imputan tres hechos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.Las víctimas, son tres mujeres que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en la Ciudad de Cipoletti, provincia de Neuquén y llevadas al Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "La Escuelita" en donde fueron sometidas a tormentos, siendo posteriormente trasladadas a la ciudad Paraná donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en un primer momento en la Unidad Familiar de la Unidad Penal (UP) Nº 1 de varones y luego en la Unidad Penal (UP) Nº 6 de mujeres, ambas cárceles, ubicadas en la capital entrerriana.Estando en estas condiciones en la UP6 fueron sacadas de allí por el imputado Atilio Céparo junto al ya fallecido Carlos H. Zapata, también integrante de la Policía de Entre Ríos, quienes las obligaron a firmar una declaración que fue usada como prueba de cargo en el Consejo de Guerra, al que fueron sometidas en esa "parodia de juicio" que consistió, en la puesta en marcha del aparato burocrático militar para intentar legitimar los crímenes cometidos.El cronograma de audiencias es:Jueves 17. 9.30hs lectura de la imputación. Testimoniales.Jueves 24. 9.30hs Testimoniales.Jueves 31. 9.30hs Testimoniales.Jueves 7/11. 10.00hs Inspección ocular en la UP6.