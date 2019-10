Mujer asesinada: "Degollaron a mi madre por un kilo de pan", expresó el hijo

Una mujer de 71 años fue asesinada de cuatro puñaladas en el cuello y una en la frente en la localidad bonaerense de Alejandro Korn cuando volvía de hacer las compras en un local a metros de su casa. "Degollaron a mi madre por un kilo de pan", lamentó el hijo de la víctima.



El sangriento crimen ocurrió alrededor de las 20 del martes entre las calles Florida y El Salvador, a escasas cuadras de la estación de trenes de Alejandro Korn, donde un vecino salió a la calle y encontró a Berta Hauche Lasalle, otra residente del barrio, tendida boca abajo en el asfalto en medio de un charco de sangre.



Al llegar la policía al lugar, constataron que la mujer estaba inconsciente pero aún con signos de vida, por lo que solicitan una ambulancia del SAME para trasladarla al Hospital Ramón Carrillo, en San Vicente. Durante el trayecto, le practican una maniobra de reanimación cardiopulmonar pero no logran estabilizarla y Berta murió minutos después.



Según informaron fuentes policiales, la anciana tenía "cuatro heridas corto punzantes en el cuello" y otra en la frente.



"Degollaron a mi madre por un kilo de pan", dijo Reynaldo, uno de los hijos de la víctima. El hombre denunció en diálogo con TN que, según los pocos testimonios de los vecinos, "la ambulancia tardó media hora" en llegar al lugar. También aseguró que en el sitio debía haber una cuadrilla policial, pero que al momento del crimen no se encontraba presente.