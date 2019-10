Pedirán "cadena perpetua" para los dos imputados por el crimen de Costen

Policiales Revocaron la domiciliaria para el segundo detenido por la muerte de Costen

El abogado querellante, Jesús Penayo Amaya, habló luego de conocida la novedad de revocación de la prisión preventiva domiciliaria para uno de los imputados por el caso Costen."Batalla, alias El Polaco, estaba cumpliendo la medida desde el pasado 3 de octubre y durante este martes, el juez Degano decidió que vuelva a la Unidad Penal N°3", detalló el profesional.Si bien, el abogado reconoció que hasta el momento no habló con el fiscal acerca de si pedirá una prórroga en el pedido de más tiempo de prisión preventiva, de todas maneras dijo que "posiblemente sea un escenario posible, dado que de lo que va de este mes y medio, llevamos más de 15 audiencias"."Eso termina dificultando el desarrollo de la investigación", añadió. Mencionando que "seguramente esto responde a la estrategia de la defensa de los imputados, dilatando la resolución".Especulando acerca de si se llega o no, con los tiempos, viendo la proximidad de la feria judicial, Penayo Amaya detalló que "nosotros no creemos que todo se demore mucho"; ya que, una vez que se produzca "la declaración de García, la acompañante de Mariela, al momento del crimen, prácticamente va a estar finalizada la etapa preparatoria y podríamos pedir el requerimiento a juicio".Siempre y cuando "no nos sigamos pasando en audiencias pedidas por la defensa", se quejó.Por último, Penayo Amaya aclaró queEn este punto, el profesional realizó un poco de docencia en dos delitos que pueden confundirse y que generan actuales y encendidos debates doctrinarios: elEs decir, el autor en su faz subjetiva se representa la finalidad de matar a otra persona.Diferente es(LT15)