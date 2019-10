Brutal hecho de sangre: Asesinó a su esposa, a su hijito y se quitó la vida

Foto: Brutal hecho de sangre en Santiago del Estero Crédito: El Liberal

Un brutal hecho de sangre generó conmoción en la ciudad de Quimilí, al noreste de Santiago del Estero, minutos antes de la medianoche del martes, cuando una mujer llamó desesperadamente a su hijo pidiendo ayuda, ya que su yerno había asesinado a su hija y a su nieto a tiros.



Según informó la policía, el episodio se produjo pasadas las 21, cuando Juan Escobar -de 28 años, residente en el Bº Triángulo, de Quimilí- recibió un llamado de su madre Elva, quien le pidió que se comunicase con la policía y que fuera a la finca donde ella trabaja.



Escobar acudió de inmediato a la Seccional 29 e informó de la situación a los uniformados quienes de inmediato emprendieron viaje hacia una finca -llamada Las Violetas- ubicada a 60 kilómetros de Quimilí.

Una vez en el lugar, la policía observó al margen izquierdo de la ruta un cartel indicador hacia el campo, por lo que ingresaron a la zona. Tras recorrer unos 5 kilómetros hallaron la finca donde estaban todas las luces encendidas y no había moradores. Todas las habitaciones de la casa estaban desordenadas.



En ese momento llegó un lugareño que hizo de guía y los trasladó hasta unos bebederos de animales -ubicado a mil metros de la casa- donde se hallaban los cuerpos, según describe el diario El Liberal.



El cadáver de la joven mujer y de su hijo se encontraban en el suelo, con impactos de balas. A unos siete metros aproximadamente estaba el cadáver del supuesto agresor, quien además tenía junto a sus extremidades una escopeta calibre 12.



Identificación



Allí los uniformados identificaron a las víctimas como Soledad Escobar de 26 años, y su hijo Mateo de 6 años. Mientras que el supuesto agresor sería Gastón Rodríguez, de 28 años.





Investigan cómo sucedieron los hechos



Todo es incierto para los investigadores. Elva Zurita, la madre de la joven mujer, era la única que residía junto a Rodríguez y sus dos nietos.



Según se supo, Elva salió con el menor de sus nietos a caminar, dejando a su hija Soledad y a su nieto Mateo junto con Rodríguez. Al regresar, aparentemente varios minutos más tarde, halló los cuerpos en el camino.



Hasta pasada la medianoche no se podía determinar si se trató de un femicidio, seguido de filicidio y suicidio, ya que algunas versiones también hablaban de un supuesto pacto suicida.



Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis y trabajaban contrarreloj para determinar cómo sucedieron fehacientemente los hechos.