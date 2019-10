Choque frontal de camiones se cobró una vida en el ingreso a ciudad santafesina

Un choque frontal de camiones se cobró la vida de una persona. Ocurrió alrededor de las 14 de este martes, a la altura del ruta nacional 33 en el ingreso a la localidad santafesina de Sanford.Por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, colisionaron de frente un camión Fiat Iveco con grúa, que pertenece a una empresa de tendidos eléctricos y obras civiles de la localidad de Venado Tuerto, y un camión Scania con chasis térmico propiedad de una firma de la zona de Baigorria.En tanto, un tercer vehículo se vio involucrado en el fatal siniestro fue un automóvil Honda Fit en el que viajaba una familia de la localidad de Chabás. De acuerdo a los primeros datos, los ocupantes del rodado de menor porte, no presentaron lesiones.Según se informó, el conductor despistó cuando se encontró con el accidente.Como consecuencia de la colisión, los ocupantes de los camiones fueron trasladados al hospital San Carlos de la ciudad de Casilda, pero lamentablemente uno de ellos falleció en el nosocomio. Hasta el momento no se había confirmado su identidad."Aparentemente, el camión térmico transitaba desde San Francisco a Sanford, y la grúa, que registró importantes daños materiales, lo hacía desde Chabás hacia Casilda. Se desconoce cómo fue la mecánica del accidente", acotó el jefe de Bomberos Voluntarios de Sanford, Omar Orsilli.El tránsito sobre la 33, en el tramo Casilda-Sanford, se vio totalmente interrumpido por más de cuatro horas.Al momento del accidente las condiciones climáticas no eran buenas y se registraban lluvias en la zona.