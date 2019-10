Asaltan a un empresario en la autopista a Rosario y le roban un millón de pesos

Tres delincuentes le robaron alrededor de un millón de pesos a un empresario rosarino en la autopista Rosario - Córdoba, a la altura del Puente Galindo. La víctima del robo no sufrió lesiones.



El hecho sucedió al mediodía cuando el empresario Pablo F. (se dedica a la cobranza de impuestos), de 47 años, que había salido del country Kentucky y venía hacia Rosario en su vehículo, un Mercedes Benz, fue alcanzado por una Renault Kangoo, en la que iban dos personas. El acompañante del utilitario, a punta de pistola, le hizo señas para que se detuviera al costado de la autopista.



En ese momento, también se le puso a la par una moto por el lado del acompañante, que le rompió el vidrio y le sustrajo la mochila y una bolsa precintado con dinero en efectivo que, de acuerdo a algunos testimonios, traía a Rosario para depositarlo en un banco.



No obstante, los ladrones conocían muy bien los movimientos del empresario, puesto que ni bien lo pararon, lo amenazaron y le dijeron que "no tocara el fierro que tenía al lado de la puerta del conductor".



Los delincuentes también le sustrajeron un celular y un juego de llaves, y se dieron a la fuga ambos vehículos con dirección a la ciudad de Rosario.



Se comisionó Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar medidas, toma de testimonios, relevamiento de cámaras y levantamiento de rastros.