Preocupación en la escuela frente a la cárcel por ataque vandálico de ex interno

Problemas en la cárcel

Reforzaron la seguridad

El martes 8 de octubre en horas del mediodía, un ordenanza de la escuela Juan B. Terán, ubicada frente a la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná,evitando ser apresado.En un primer momento, el ordenanza supuso que el rodado era propiedad de un docente de la casa,Criminalística realizó los peritajes correspondientes, buscó huellas dactilares, luego se tomó declaración al ordenanza de la escuela, quien fuera el único testigo de los hechos, por último, ambos agentes del Servicio Penitenciario realizaron la denuncia. Durante la semana,Fuentes Judiciales señalaron aque, y tendría una importante historia dentro de la cárcel de Paraná.También señalaron que se estaría frente a un caso de represalias por. La hipótesis se vio amplificada ya que los autos, fueron violentados en sus cristales pero no se sustrajo ninguna de las pertenencias que había dentro.Preocupados por la situación autoridades de la Escuela Juan B. Terán se reunieron con agentes de la"El autor es identificado por un testigo, no por las personas damnificadas, lo que se tiene es una imputación por parte de un testigo", dijo el Comisario Molina al ser consultado pory agregó: "se trabajó sobre los vehículos a ver si había huellas y no había. Se realizó un allanamiento a fin de localizar vestimentas que fueran denunciadas como las que portaba el autor al momento del hecho, pero no se encontró nada vinculado a la causa", remarcó.