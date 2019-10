Inscriben para ingresar a la Escuela de Policía: La beca inicial es de $19.000

Condiciones de ingreso

"Estamos promocionando el ingreso para el ciclo lectivo 2020 y los requisitos son los de estilo, tener entre 18 y 27 años de edad, tener estudio secundario aprobado y rendir los exámenes de admisión, pero, básicamente,", reafirmó ael titular de la institución, Guillermo Borghello.Según se informó, la fecha de inscripción podría ser prorrogada unos días más. "Las puertas están abiertas para todas las personas y no hay cupos máximos para ingresar", recalcó el comisario."La escuela tiene un cursado de tres años en carácter de internado, mientras los que, como la compra de uniformes o viajes socio-culturales", detalló Borghello. Y continuó: "Recibimos a cadetes de toda la provincia, de distintas clases sociales y distinto nivel socio-cultural, y a todos tenemos que darle una formación integral que incluye, entre otras cosas, viajes socio-culturales porque en primer año se conoce la provincia, en segundo año se viaja a Mendoza y en tercero, a Europa".De hecho,y la audiencia de los cadetes con su Santidad el Papa Francisco fue pautada para las 9 de la mañana."Todo eso se costea a través de la beca que paga el Estado provincial", valoró Borghello.De acuerdo a los datos a los que accedió"Se rinden los exámenes de admisión y en febrero de 2020 vamos a incorporar a esos postulantes", destacó el comisario, al tiempo que comentó: "Ingresan alrededor de 150 cadetes al primer año y"Se hace hincapié en que ingresen jóvenes que se respeten a sí mismos, a terceros, y ante todo, la vida de las personas", insistió Borghello. También comentó que "a fin de año los cadetes tienen la obligación de rendir las 39 materias, son 13 asignaturas por año, y no pueden llevarse previas de un año al otro".Respecto de la vida del cadete, el comisario comentó que "cuando ingresan, vemos que"El filtro se da durante los primeros seis meses cuando se incorporan porque es cuando la persona debe adaptarse al régimen interno, a las reglas para casi todo y sabiendo que el cadete está internado desde el domingo a la noche hasta el viernes al mediodía", explicó."A los que no tienen esa vocación de servicio tan marcada,", animó el responsable de la Escuela Superior de Oficiales de Policía.1. Ser argentino/a nativo/a.2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas al 30 de diciembre del año de inscripción.3. Tener entre 18 y 27 años de edad a la fecha de su incorporación.4. Estado civil soltero/a. situación que deberá mantenerse hasta su egreso como Oficial. En el caso de personal femenino no podrá estar embarazada, ni tener hijos al momento de su incorporación y durante su permanencia en el instituto de formación siendo causal de inmediata Baja5. Estatura comprendida entre: 1,70 y 1,90 mts. postulantes masculinos 1,60 y 1,80 mts. postulantes femeninas.6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación exigida al cierre de la inscripción.7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales.8. No haber sido rechazado/a en oportunidad anterior, en el examen psicofísico del Instituto.9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión.Para mayor información, los interesados deben dirigirse a la sede de la institución, ubicada sobre calle Fraternidad 141; comunicarse al teléfono (0343) 4206210 -Fax 0343-4206213-INT.125; o enviar un e-mail a seccionadmision@hotmail.com Finalmente y al consultarle a Borghello respecto a tomar el ingreso a la Escuela de Policía como una salida laboral, éste reconoció que "hay muchos cadetes que ingresan por una necesidad laboral", pero de acuerdo a lo que remarco,