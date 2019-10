Sigue la búsqueda del joven desaparecido tras arrojarse desde un muelle

Desde el pasado sábado, personal de la Prefectura Naval Argentina, dependiente de la Sección Colón, se encuentra trabajando en rastrillajes sobre el río Uruguay, al norte del balneario San José, en la búsqueda de un menor de edad que desapareció alrededor de las 16 horas luego de que se arrojara desde un muelle.



El chico desaparecido, estaba junto a unos amigos, con los que se tiraron al agua, pero sorpresivamente no salió a la superficie, por lo que dieron aviso a las autoridades, comenzando inmediatamente los rastrillajes con personal de la Prefectura que depende de la Prefectura Zona Bajo Uruguay y la colaboración buzos de Bomberos Voluntarios de San José, Villa Elisa y Colón, que integran la Regional 4.



El menor de 14 años es oriundo de San José y se arrojó desde un muelle en desuso y en un sector de prohibición de bañarse, más allá de que todavía no se habilitó la temporada.



El operativo de rastrillaje de vio interrumpido el sábado por la tarde con la caída del sol y se reinició en horas de la mañana del debiéndose suspender por el temporal, actividades que se reiniciaron el lunes, pero sin resultados, lo que hace perder las esperanzas de hallarlo con vida.

No obstante esto, los servidores públicos continuarán con los rastrillajes en horas de la mañana de este martes, publica 03442.