Tiene antecedentes policiales y judiciales, el joven que recibió una puñalada

Policiales Joven que quiso asaltar a otro recibió una puñalada

En horas del mediodía de este domingo, un joven de 18 años que intentó asaltar a otro, recibió con una herida de arma blanca, elemento que era de su propiedad y la cual utilizó para amenazar a quien lo terminó lesionando.que efectivos de la Comisaría se hicieron presentes en el espacio público donde un joven presentaba una herida cortante debajo de la axila izquierda.Tras una recorrida por las inmediaciones, se logró detener al agresor, identificándolo por el delito de lesiones graves."Las hipótesis que se manejan es que el arma blanca la tenía quien resultó lesionado, un joven de 18 años también de la zona, la cual es quitada por el agresor ya que se defiende y le produce el corte debajo de la axila izquierda, en la zona del intercostal", indicó Fucks.Tras ello, mencionó que el joven que permanece internado en el hospital San Martín, "manifestó que fue una disputa de vieja data; mientras que el agresor afirma que fue todo lo contrario, que se defendió, ya que le había pedido dinero a punta de un arma blanca, se la quita y le produce la lesión. Por eso se trabaja en estas dos hipótesis".Sobre el estado de salud del herido, dio cuenta que está estable, a pesar de la lesión grave que sufrió. Mientras que el autor de la puñalada quedó identificado y supeditado a la causa pero no detenido.El Subcomisario señaló además que "hay varios testigos de la gresca misma, pero no de los momentos previos" y aclaró que los jóvenes no estaban reunidos en la plaza, sino que pasaban circunstancialmente por el lugar, en el cual no hay cámaras de seguridad que permitan observar lo ocurrido.Finalmente, indicó que el joven lesionado "cuenta con antecedentes policiales y judiciales".