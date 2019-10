Operativo especial por fiesta electrónica: Participará personal de Toxicología

Efectivos de la Dirección de Toxicología llegarán a la ciudad de Crespo en el marco de un operativo especial proyectado por Comisaría de esa localidad y consensuado con la organización.



Al respecto, el jefe de la dependencia de dicha localidad, Lisandro Reyes, precisó: "Este domingo, a partir de las 23:00, en uno de los locales bailables céntricos de Crespo se llevará a cabo una fiesta electrónica, para lo cual se solicitó la colaboración y estará presente personal de la Dirección de Toxicología. Ellos estarán recorriendo el interior y apostados en el sector externo, ya que son quienes están especializados en la materia. Interesa controlar que no haya narcomenudeo por parte de quienes puedan llegar a venir no para divertirse, sino a comercializar".



"Las personas que lleguen serán palpadas, para que no ingresen elementos ilícitos al evento", dijo Reyes y en cuanto a otras exigencias planteadas, el jefe local indicó: "Se le solicitó al organizador del evento que desde el comienzo hasta la desconcentración de la fiesta, tiene que estar presente la ambulancia con el personal de salud correspondiente, en el ingreso al boliche. También personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Urbana realizará los controles de alcoholemia, capacidad de ingreso y demás, para brindarle seguridad a los asistentes. Entendemos que para este tipo de fiestas se movilizan muchos jóvenes de otras localidades, que se convocan principalmente por redes sociales, entonces se han solicitado cuestiones básicas para no tener que lamentar situaciones que podrían haber sido previstas. En ese sentido, se les requirió que haya un puesto de agua en el acceso al público".



"Los organizadores no tuvieron inconvenientes con las exigencias y se ha diagramado todo como para que sea una fiesta electrónica sin inconvenientes. Es de público conocimiento que en Córdoba, el último fin de semana ha fallecido un joven que participó en este tipo de eventos, de manera que consideramos necesarios que se hagan los controles pertinentes", concluyó en declaraciones a FM Estación Plus Crespo.