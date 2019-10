Rapto y abuso sexual que denunció una joven en Paraná no habrían existido

Tras un mes y medio de investigación judicial, finalmente se cerró la causa por la cual una joven de 19 años denunció haber sido víctima en Paraná, de un rapto y abuso sexual. A criterio de las autoridades, los dichos de la muchacha no se pudieron corroborar con elementos probatorios.



Partiendo de los dichos de la supuesta víctima, ella se encontraba en horas de la tarde en la zona de Misiones y La Paz, cuando imprevistamente un hombre en un auto logró reducirla, golpearla, llevarla por la fuerza y luego someterla sexualmente.



El fiscal de la causa Pablo Zoff, avanzó con la denuncia partiendo del convencimiento de la gravedad del incidente y de la veracidad del mismo. Sin embargo, comenzaron a surgir situaciones poco claras y contradictorias.



Lo primero, fue el informe de los médicos forenses que no observaron lesiones en las partes íntimas de la víctima.



Pero más allá de eso, llamó la atención que a la hora que se indicó la existencia del rapto, había bastante gente en las calles y en las inmediaciones, y nadie se percató de una situación extremadamente grave.



Otro punto, fue la localización de una cámara de seguridad, que muestra el momento en que la joven se la ve a la hora señalada, tomando el colectivo en la esquina.



Esto sumado al paso del tiempo y la poca colaboración de la joven, es que se decidió en investigar la posibilidad concreta que el hecho no existiera. Por ello se trató de indagar y conocer por qué la muchacha decidió realizar semejante denuncia.



Se exploró la situación interna de la familia, amigos y otras medidas judiciales que llevaron a descreer del relato de la denunciante. Pero se pretendía establecer el motivo que la llevó a radicar la acusación.



Por todo esto, es que la semana pasada fue convocada a tribunales. Allí una profesional de la Procuración "la habló de mujer a mujer", con el fin de lograr aclarar las dudas, contradicciones y datos falsos aportados a la causa. Pese al esfuerzo e interés en ayudar a la joven, la misma se cerró en marcar que el hecho ocurrió tal como lo contó, publica Diario Uno.



Finalizado el protocolo de actuación judicial ante denuncias de estas características, y no corroborarse la veracidad de la denuncia, es que se dispuso cerrar la causa.