Absolvieron a empleada acusada de robar la recaudación de termas de Federación

La Cámara Penal de la ciudad de Concordia, a cargo de la vocal Dra. María del Lujan Giogio,. La joven mujer había sido denunciada por llevarse el dinero de una caja del parque termal a su casa. Sin embargo la defensa del Dr. Passolani, logró probar las contradicciones de los testigos y la falta de mala intensión de la acusada.Durante el debate intervinieron las Dras. María Josefina Penon Busaniche y Fanny Kern -el segundo día de audiencia- por la Fiscalía, y el Dr. Sergio Pessolani como asistente técnico de Katia Irigoitia.En la acusación, la fiscalía de Federación, sostuvo que "se acreditó con absoluta certeza que Irigoitia, se llevó el dinero con claras intenciones de quedárselo y que por eso era la autora penalmente responsable del robo. Y solicitó que se declarara a la mujer, autora material y responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración publica, condenándola a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos".En su descargo,: "Me llevé los cinco mil pesos a mi casa, pero obviamente que no sabía el perjuicio que le podría ocasionar al municipio de Federación haciendo lo que hice., siempre fue mi decisión de devolverlo, sino me hubiese quedado con el dinero y no estaría pasando por todo esto".Y continuó: "Realmente me asusté porque nunca hubo un sobrante tan grande en un caja del parque termal, nunca supe tampoco lo que se venía atrás de esto. Tengo un hijo de cuatro años del cual me tuve que privar de darle muchas cosas después que me pasó esto.. Verdaderamente devolví la plata porque nunca fue mi intención quedármela, jamás"., ella falleció en las elecciones del 2011 trabajando como fiscal de mesa, representando a la UCR", argumentó Irigoitia, al tiempo que apuntó: "Estas personas que me denunciaron, definitivamente, son de la oposición, son del justicialismo o peronismo como quieran llamarlo".La mujer rememoró que durante el proceso penal, "se dijo que yo robaba hasta cinco mil pesos por día y eso a mí me afectó mucho., que en ese momento tenía dos años, me separé de mi pareja, me quedé con mi hijo a cargo sola, y nunca más pude tener un trabajo porque intenté ingresar a Prefectura, intenté ingresar a Policía, pero me saltaron los antecedentes, entonces nunca más pude darle a mi hijo absolutamente nada"."Soy madre soltera, no tengo pareja, estoy sola con mi hijo a cargo. Y lo que me gustaría es que se limpie mi nombre, que esto se termine de una vez, porque la pase muy mal en ese momento y la sigo pasando muy mal. Necesito estar bien para estar con mi hijo", lamentó la acusada.A su turno, el defensor Andrés Pessolani, ratificó que "el análisis del hecho debatido no pasa la etapa de la tipicidad; hubo conducta pero no llegó a ser típica. De hecho, el fiscal en su alegato, cuando tuvo que hacer mención al perjuicio como elemento típico objetivo de este delito, ni siquiera pudo darle contundencia porque simplemente aludió a que hubo un perjuicio, sabiendo que no lo hubo, y que esto era muy perjudicial para la imagen de un vecino de Federación".Por su parte, el Tribunal reconoció la esforzada defensa del Dr. Pessolani, al destacar "su lucidez y responsabilidad", cuando dijeron que "lejos de acreditarse el dolo de la norma escogida, desde la faz subjetiva, dicho elemento aparecería como absolutamente irracional y contradictorio con la conducta verificada de haber dilucidado una situación que sin su intervención, mal podría haberse descubierto"."En síntesis, no ha sido acreditado el injusto atribuido en su faz material ni desde la intervención de la imputada en el mismo, con lo cual adelanto desde ya voy a fallar en el sentido de su absolución de culpa y cargo por el delito respecto del cual fue acusada", expresó la jueza Giogio.Finalmente,