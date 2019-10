Mataron a machetazos y faenaron un ternerito

Es la segunda vez en poco tiempo que desconocidos ingresaron al establecimiento "Los Tres Chanchitos" de Colonia Tunas, en el norte entrerriano, para cometer sus fechorías. El damnificado realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría n° 15 de San Jaime de la Frontera.



Durante la jornada de este jueves se supo que personal encargado de alimentar a los terneros del establecimiento se encontró con que uno de ellos fuera faenado.



El pequeño animal tendría un peso inferior a 100 kilogramos, hacía tres días que había sido destetado, y se hallaba encerrado en un corral junto al lote. Según el relato del propio productor sanjaimense, el ilícito se habría cometido en la noche del miércoles, pues sus restos no tenían olores. En tanto, por los cortes se estima que los habrían matado a machetazos.



La denuncia fue radicada ante autoridades de la comisaría local por el propietario de "Los Tres Chanchitos", quien se mostró ofuscado por la forma en que fue realizado la matanza del animal y porque adujo: "Me agarraron de punto", ya que no hace tanto tiempo le habían faenado otro animal en el mismo lugar, publica el sitio Miradas del norte web.