Arrebatos: Policía refuerza recorridos y pide tomar recaudos en la vía pública

Foto 1/2 Foto 2/2

La modalidad delictiva conocida como arrebato se registra a diario y en distintos puntos de la capital entrerriana. Muchos quedan registrados por las cámaras de seguridad de comercios o viviendas, a través de las cuales se logra identificar a los autores.



En declaraciones a Elonce TV, el Segundo Jefe de Operaciones de la Policía, Comisario Principal Pablo Cabrera, reconoció que "se han producido varios arrebatos" y dio cuenta que "se están implementando operativos coordinados con las distintas divisiones para contrarrestar este tipo de delitos".



En tal sentido, explicó que los mismos "se están implementando en horas de la siesta, sobre todo en las paradas de colectivos donde mayormente ocurren estos hechos. Estamos teniendo en cuenta las avenidas principales, las paradas de colectivos y zonas aledañas a los establecimientos escolares".



Consultado sobre si hay zonas más peligrosas que otras, Cabrera afirmó que "en toda la ciudad se cometen este tipo de delitos. Es la astucia que tiene el delincuente en ver el lugar donde hay poca gente o hay una persona esperando el colectivo o con el celular en la mano".



Tras ello, el Comisario pidió a la ciudadanía tener y tomar ciertos cuidados a la hora de transitar por la vía pública. "Pedimos a la ciudadanía que tome mayor conciencia en el sentido de no ir hablando por celular en la calle y a las mujeres que llevan cartera, cuando vean una moto no caminen sobre la calle. Son medidas que todos tenemos que tomar".



En caso de ser víctima de un arrebato, hay que llamar de inmediato al 911 "que es el número más fácil para la gente", dijo Cabrera, al tiempo que pidió a la población que "colabore porque muchas veces ven que están arrebatando y no se quieren meter y si tienen cámaras que sirven para individualizar a los autores de los hechos que aporten los videos". Elonce.com