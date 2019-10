Muerto por balazo policial: Sus antecedentes y las pericias que serán claves

Policiales Murió un joven de un disparo en la cabeza durante operativo policial por robo

Policiales Pasaron a disponibilidad al policía del operativo que finalizó con joven muerto

Todo comenzó a las 10.40 de la mañana, cuando la Policía es informada de un robo ocurrido en una casa 24 del barrio Molinari de Gualeguaychú. Los delincuentes sustrajeron una caja de herramientas y una amoladora, pero el damnificado identificó a los responsables. El móvil JP 647, que conducía Juan Zapata y acompañaba Javier Gómez, de la Comisaría Octava, concurrió al lugar.Los uniformados aprehendieron en las inmediaciones a un joven de 18 años, domiciliado a pocas casas del sitio del robo, mientras que su cómplice, Iván Pérez, escapó y se refugió con lo robado en la casa de un tío. La Policía llegó hasta ese domicilio y el familiar consintió el ingreso de los uniformados para recuperar lo robado, mientras que Pérez escapó por el fondo de la propiedad., aunque esto se confirmará con la realización de la autopsia, publica el diarioFamiliares y amigos de la víctima tomaron conocimiento inmediatamente de lo sucedido y se presentaron en el lugar, entre ellos su madre que se encuentra embarazada. Hubo gritos y pedradas a la Policía porque manifestaban que había encubrimiento del accionar, y denunciaban que al autor del disparo se lo había retirado de la escena.El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, informó la decisión de puesta en situación de pasivo para los dos policías involucrados en el procedimiento. También dispuso la presencia de la División Asuntos Internos de la Policía en Gualeguaychú, a cargo del comisario general Enrique López.Hay dos cuestiones que serán claves a determinar. La primera se conocerá en la autopsia que realizará a primera hora de este jueves el médico forense Marcelo Benetti, en donde se podrá determinar con exactitud que el proyectil ingresó por el ojo de la víctima, con orificio de salida por la nuca.Muchas hipótesis se tejieron sobre cómo se había desarrollado el crimen, e incluso se habló de una ejecución por parte del policía, pero la fiscal Cedrés se apoyó en las declaraciones que brindaron dos testigos oculares de lo sucedido: el hermano y la cuñada de la víctima. Ellos relataron queUna fuente consultada por El Día indicó que a los 100 metros de ejecutada una 9mm se encuentra en su mayor poder de impacto y que se trata de un arma con un alcance de hasta 2000 metros., pero además en cada disparo intervienen agentes externos, como el viento, que inciden en cada ejecución, pero todo esto se confirmará con las pericias balísticas y la autopsia."Todo indica que estamos frente a un caso de gatillo fácil", opinó Matías Ayastuy, responsable del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, que acompañó a la familia de Iván Pérez tras las primeras horas de sucedido el hecho."En mi opinión todo indica que estamos frente a un caso de gatillo fácil", declaró el funcionario municipal y además manifestó que "el genuino reclamo de más seguridad no es un pedido de más violencia, y este tipo de casos lo único que genera es más inseguridad. Tanto en el plano de las garantías individuales como en el referido a la llamada sensación de inseguridad".La Justicia de Gualeguaychú. En noviembre de 2014 había sido condenado por un hurto simple, desobediencia judicial y daños. La familia asegura que la raíz se debía a su problemática de consumo.Héctor Pérez,. "No quiero que esto quede impune" y que "a pesar de las adicciones, mi hijo no se merecía una muerte como esta".La familia siempre solicitó ayuda porque temía este final. Conocían sobre los peligros que rodean al mundo del consumo de estupefacientes y a los delitos que vienen de la mano. Iván Pérez tenía actualmente tres causas en su contra en trámite de elevación a juicio, con Investigación Penal Preparatoria finalizada.. El último de ellos sucedió el pasado 23 de junio, en compañía de otros dos delincuentes que fueron detenidos junto a Pérez por robar la batería de un camión estacionado en inmediaciones en calle Rocamora entre José Ingenieros y Rubén Darío.Esa madrugada, cuando los efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar al que habían sido llamados por los vecinos, inspeccionaron la zona y hallaron en el cantero de una casa una batería de camión, que al parecer había sido recientemente sustraída. Se intensificó la búsqueda para dar con los autores y se los aprehendió en calles Etchevere y Ayacucho.Pero. El ex juez de garantías de Gualeguaychú, Mariano López, lo condenó el 25 de noviembre de 2014 por los delitos de hurto simple, desobediencia judicial y daños. El joven recibió en aquella oportunidad una pena de 1 año de prisión en suspenso, la cual quedó agotada al transcurrir los cuatro años desde fijada la pena, en la cual ningún condenado a prisión condicional puede volver a delinquir.Por estos antecedentes,