Denuncia que intrusaron su vivienda y recibe amenazas: "Perdí todo", asegura

El propietario de una vivienda ubicada en calle Hernandarias y Soldado Bordón, en barrio 98 Viviendas, de Paraná.



Diego, expresó a Elonce TV que "cuando llego a mi casa me informaron que había gente intrusada en mi domicilio. Los propios vecinos me aconsejaron no entrar. Fui a Comisaría Tercera y los policías me acompañaron para entrar a la vivienda. Entramos y sí, estaba intrusada. Me habían desvalijado la casa y no pude hacer nada. La Policía se llevó a un muchacho con un arma".



"Hice la denuncia, me mandaron a Fiscalía y me dijeron que este jueves me iban a atender. La gente sigue viviendo en mi casa. Hoy pasé de nuevo y están armados con escopetas, me hacían señas como amenazándome de que no entre. Hace poco que estoy en la zona y esa gente es de mal haber", remarcó.



Asimismo, contó que "creo que eligieron mi casa porque yo trabajo todo el día. A la menor sospecha se metieron de una, rompieron la puerta y me llevaron todo. Cuando con mi novia entramos no quedaba nada".



"Yo compré legalmente la casa, tengo el papel firmado por el escribano. Ellos no tienen ningún papel. Mi construcción está en terrenos fiscales pero nunca tuve problemas hasta lo que pasó ahora. Se la compré a un particular hace un par de años. Empecé a construir y ahora pasa esto", remarcó.



Aseguró que "voy a empezar a hacer los trámites con los abogados pero creo que ya perdí todo. Quiero denunciar porque no quiero que pase más esto. Parece que están tomando el barrio".



"Yo vivía ahí con mi nene y mi novia. Me sacaron todo. Pudimos entrar pero no había nada. Ahora estoy en la casa de mi padre. Perdí todo, había muebles, cocina, juego de comedor, todo", finalizó. Elonce.com