Atacó y lesionó de gravedad a su madre por alojar a sujeto acusado de abuso

Foto: Ante las lesiones, la mujer fue derivada a Paraná

Un joven de 22 años fue detenido en Nogoyá, luego de que intentara asesinar a su madre, agredir a la pareja de la mujer y lesionar a personal policial. A causa del ataque, la progenitora debió ser internada en Paraná con graves lesiones.



El hecho se produjo esta madrugada en la zona sur de Nogoyá, más precisamente en el barrio Parque. Allí un muchacho, con un palo y un cuchillo ingresó por la fuerza a la casa de su madre, y tras gritarle comenzó a golpearla y apuñalarla. En la acción también hirió a la pareja de la mujer de 39 años.



Al ver esta situación, los vecinos llamaron a la Policía, pero allegar al lugar, los uniformados fueron recibidos violentamente por el joven de 22 años, quien los agredió y golpeó. Ante esto, los efectivos debieron utilizar todos los medios para poder reducirlo y esposarlo.



Allí el detenido les alertó que intentó hacer justicia por mano propia, porque no podía entender que su madre le diera cobijo y alojamiento a un hombre de 48 años, apodado el Negro, quién días atrás había sido denunciado por la pareja del muchacho de 22 años.



En la presentación judicial aseguró que el vecino había abusado sexualmente de la beba de dos meses. La investigación la llevaba adelante la fiscalía, hasta que se produjo el violento altercado. Hasta el momento, no había elementos para poder corroborar la acusación.



Fuera de sí, el hijo de la dueña de casa buscaba al acusado de manosear a la pequeña para hacer justicia por mano propia, pero al no encontrarlo discutió con la madre, tras lo cual la atacó a golpes y puñaladas.



La mujer de 39 años fue llevada de urgencia al hospital San Blas de Nogoyá, pero por el tenor de las lesiones se dispuso la derivación al hospital San Martín de Paraná, donde quedó internada en una sala de cuidados intermedios.



Desde el nosocomio indicaron que la mujer sufrió cortes de arma blanca, golpes en varias partes del cuerpo, siendo los más graves en la zona craneal; además de fractura del maxilar, como de la órbita del ojo izquierdo. Su estado es delicado y se iban a disponer exámenes de alta complejidad y una posterior intervención quirúrgica.



En Nogoyá en tanto, se ordenó por parte de la fiscalía la detención en la Alcaidía de Jefatura del joven quién fue acusado del delito de Lesiones graves y Tentativa de homicidio.



Por último se indicó que el acusado del abuso sexual de la beba, es un indigente que sigue en libertad, y sin poder haber sido localizado por la Policía en las últimas horas. (Uno)