Murió un hombre en situación de calle cuando iba a buscar su comida

sacerdote Ricardo López

", definió aelrespecto del hombre fallecido en la tarde de este martes, frente a la parroquia "Nuestra Señora de Guadalupe"."Hace mucho tiempo que concurría a esta parroquia, unos 15 años.", contó el sacerdote.Respecto de la lamentable situación, contó, "estaba afuera, eran los momentos previos para un evento que íbamos a realizar, una charla sobre el Hogar de Cristo. Hacía minutos que yo lo había saludado y cuando me fui adentro, me llamaron a los gritos para que llame la ambulancia". Este hombre se había descompensado."La ambulancia vino rápido, la policía también. Sucedió todo en pocos minutos. Lamentablemente no hubo nada para hacer", dijo.. Acá se van conformando lazos solidarios y gestos de cercanía entre nosotros. Lo sentimos demasiado. Todos acá saben lo que él ha luchado para conseguir sus propias cosas.".