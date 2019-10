Video: Redujo a un ladrón, le dispararon y la bala le rozó el pantalón

Un joven comerciante se resistió al robo en su rotisería de Nicaragua al 1200, en barrio Belgrano, redujo a uno de los tres delincuentes que ingresaron al local y le dispararon en dos oportunidades. Las balas "rozaron el pantalón" del muchacho, pero no lo lesionaron. No hay personas detenidas.Brian, de 22 años que trabaja en el local familiar, señaló que el intento de asalto ocurrió este martes aproximadamente a las 10. "Eran tres ladrones. Y por lo que vi, uno era menor de edad. Entraron como clientes, preguntaron algunas cosas. Cuando me di vuelta me amenazaron con un revólver", relató."Reaccioné así", dijo sobre el forcejeo que tuvo con el único delincuente que llevaba un arma de fuego. El revólver el ladrón se lo dio al otro, quien le apuntó al comerciante para balearlo en las piernas."Me rozaron el pantalón nada más. La bala no me tocó en ningún momento. Tuve un Dios aparte", comentó Brian.El joven indicó que no es la primera vez que son víctimas de un asalto y remarcó: "La zona se volvió peligrosa. Los chicos antes podían jugar en la calle, se podía tomar mate afuera".

"Matalo, matalo"



Asimismo, el joven comerciante relató que uno de los tres ladrones le dijo al que portaba el revólver: "Matalo, matalo"."En el momento me pudo haber apuntado al cuerpo. Es lo que atiné a hacer. Roban todo el tiempo en el barrio. Donde quieras hay robos. No se puede estar", indicó.El joven manifestó que decidió forcejear con el único ladrón armado porque le dio la espalda al intentar pasar detrás del mostrador. "Después cuando forcejeamos le dio el arma al compañero y ahí me apuntan al cuerpo. Lo puse de escudo (al delincuente). Empezó a dispararme a las piernas", agregó."Me decía «soltalo, soltalo» el que tenía el arma. El otro decía «matalo, matalo»", aseveró.Brian expresó que el delincuente se le escapó después de golpearlo a él en la cabeza. "Tuve suerte nada más", concluyó. (Rosario 3)