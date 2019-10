Tenso momento en Tribunales: Gritos y amenazas a familiares de "Rucu" Silva

Facundo Siegfried fue condenado a la pena de 18 años de cárcel por el crimen de Alejandra "Rucu" Silva. Fue tras un juicio abreviado pactado este martes tras el acuerdo entre la Fiscalía, la Querella y la Defensa."No se va pudrir en la cárcel porque va a salir", acusó una de las hermanas de Siegfried, según pudo registrar. Las mujeres no pudieron ingresar a la sala de audiencias y permanecieron en el pasillo de la sede de Tribunales."Cómo van a condenar a mi hermano, si no tienen pruebas para condenarlo, nunca encontraron el arma", insistió la mujer."Estas loca, vas a ir a parar al cementerio, te lo juro por mi hermano", amenazó la hermana de Siegfried.Es que mientras profería la serie de insultos y amenazas, los familiares de Rucu Silva debieron salir por otra puerta de Tribunales, y con custodia policial."Mi hermano Facundo es inocente, no encontraron el arma, no tienen pruebas, que se fijen bien quién la mató. Que la Justicia busque quien la mató", fueron las palabras de la mujer y al grito de "Facundo siempre es inocente".En tanto, la querella en la causa, a cargo de Javier Aiani, adelantó aque se reunirá con la Fiscalía para tomar los recaudos pertinentes tras el incidente."Esto es una amenaza directa", acusó el abogado.