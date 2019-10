Condenaron a 18 años de cárcel al autor del crimen de "Rucu" Silva

Se confirmó este martes la condena a 18 años de cárcel para Facundo Siegfried por el crimen de Alejandra "Rucu" Silva. Fue en juicio abreviado tras el acuerdo entre la Fiscalía, la Querella y la Defensa.



El fiscal Pablo Zoff, señaló que no se pudo acreditar el femicidio porque otras mujeres manifestaron ser parejas del acusado. De esa forma no se pudo comprobar que Silva mantenía una relación forman con autor del hecho, dado que no convivían.



En tanto, el querellante expresó que la familia está de acuerdo con la calificación legal y la pena.



Zoff indicó a Elonce TV que no se pudo establecer que se trababa de una femicidio "por una cuestión técnica bastante compleja. Se relaciona con el contexto donde ocurre. Hablamos de una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Hablamos de extrema violencia y uso de armas. De ese grupo formaba parte la víctima. Había muchísima precariedad en los vínculos entre ellos y en la cuestión habitacional, se planteó la duda".



El imputado "reconoce este hecho y los familiares de la víctima quieren una resolución, por lo que esa duda se resolvió a favor del imputado, quitando el agravante- Hubo dos personas más en el proceso que se arrogaron ser las novias del imputado".



Siegfried seguirá con prisión preventiva en la cárcel de Paraná hasta que quede firme la sentencia.

El crimen ocurrió alrededor de las 19.30 del lunes 25 de septiembre de 2018, en una vivienda de calle Coronel Du Graty al final, en el barrio El Morro de Paraná. Allí Siegfried (hoy de 23 años) ejecutó a la joven de un balazo en la nuca con un arma de grueso calibre. La joven ese día cumplía 28 años.