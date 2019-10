Juicio por narcotráfico: "Bordeira hablará cuando llegue el momento"

El abogado defensor de Griselda Bordeira, Boris Cohen, estuvo en el programa, dey explicó que "de las audiencias que hasta ahora lleva el juicio puedo decir que".Hasta ahora los principales operadores de la investigación son los integrantes de la Policía Federal Argentina que llevaron adelante la acusación, tanto en lo que fue el aterrizaje de la avioneta como el secuestro de cocaína. Declaró el principal jefe, que estuvo hasta el 2016 y no nos pudo ilustrar sobre la causa Lemos; un oficial y dos suboficiales que sí estuvieron a cargo de la investigación en su totalidad y realizaron la interpretación y la transcripción de las escuchas", comentó.En uno de los mensajes la insultan y en otro le reclaman", manifestó el abogado.Asimismo, dijo que "le preguntamos a todos lo mismo y nos dijeron que no había ninguna actividad concreta de Bordeira que hiciera presumir que ella estaba financiando la adquisición de material estupefaciente".Contó que "" y agregó que "declararon otros policías que han tenido un breve paso por la delegación".Según indicó Cohen,A eso nos opusimos, apelamos. El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones habló de la muy baja motivación que había con respecto a la acusación. La prisión igualmente se ratificó y ya hace un año y cuatro meses está detenida"., ahora estamos esperando que la acusación termine de rendir la prueba de cargo, que son los policías que han trabajado en la investigación y luego de eso ella va a hacer uso de su derecho de defensa, que hasta ahora no se ha podido porque la verdadera defensa ocurre en el debate, en toda la etapa anterior, que era una etapa de adquisición de pruebas", remarcó.También expresó que "Ha prestado varias declaraciones, ha declarado cuatro veces. Dijo que ella les vendía cocaína a ciertas personas. Lemos puede declarar nuevamente y nosotros ante la declaración de nuestra defendida, evaluando puntos de contradicción, vamos a solicitar un careo con la señora Lemos. Si no accede su posición se debilitará al momento de alegar sobre los hechos dichos por ella"."Es un juicio largo porque son 16 defensas a particulares, hay tres abogados oficiales, tres fiscales, tres jueces, casi 100 testigos. Es un proceso largo. Nosotros también tenemos testigos. De las pruebas de cargo los policías no pudieron determinar ninguna conducta de ella que se tipifique como financiación para estupefacientes. Hay una persona que ya declaró dos veces, es una militante que en su momento insultaba a Griselda", finalizó.