Ejecutan de un tiro en la nuca a un carpintero: Investigan un ajuste de cuentas

La victima es Rodrigo Alves y su cuerpo fue encontrado en la Ruta Costera 2, el sábado por la tarde. La muerte se produjo tras sufrir un disparo en la nuca y un corte de gran dimensión en la cabeza, efecto de un "machetazo". Aun no se dieron a conocer los resultados de la investigación policial, pero entre los rumores predomina esa hipótesis.El sábado por la tarde (aproximadamente a las 17 horas) un vecino de San Vicente circulaba por la ruta Costera 2 y halló el cuerpo sin vida de Rodrigo Alves, un carpintero de 35 años. Según las primeras pericias policiales la muerte se produjo 12 horas antes, tras un disparo de arma de fuego en la nuca. Además, el cuerpo presentó múltiples golpes y un corte de gran profundidad en la frente, aparentemente producido con un machete.Aun no hay información precisa sobre las causas del hecho, pero en el pueblo circula fuertemente la versión de que el joven se habría involucrado en una relación amorosa "equivocada", y que un ajuste de cuentas por la misma lo habría llevado a la muerte.La zona en la que fue hallado el cuerpo se encuentra alejada del pueblo de San Vicente y allí se localizaron todas las pertenencias del hombre, por lo que la idea de un robo fue descartada desde el comienzo. Lo único que la policía no encontró fue el teléfono de la víctima.El hombre era soltero, tenía dos hijos, era de clase media baja y actualmente trabajaba en una carpintería, de lunes a sábados. Según pudo manifestar su primo, Ricardo Rodríguez, solían verse casi todas las noches a la salida del trabajo, y la última vez que eso sucedió fue el jueves por la noche."La policía aún no quiere informar mucho para no entorpecer la investigación. Lo que sabemos por comentarios de los hermanos, amigos y del muchacho que le presto la moto es que pidió la moto prestada el viernes a las tres de la tarde, con la intención de dirigirse a la casa de su madre en Colonia San Miguel", expresó Ricardo en una entrevista a Red Ciudadana.Y continuó: "pero nunca llego a la casa de la mamá. Habría tenido un encuentro con una chica y tipo cinco de la tarde intentó hacer una llamada por WhatsApp al hermano, que vive en San Miguel. No lo pudo atender en ese momento y a partir de allí nadie más tuvo contacto con él".En el pueblo circulan muchos comentarios, según dijo, pero la policía maneja la hipótesis de que se podría haber tratado de un ajuste de cuentas, vinculado al conflicto de un triángulo amoroso. Aun no hay detenidos y los familiares y amigos esperan los resultados de las investigaciones.