Robaron quince metros de alambrado olímpico de una entidad deportiva

Ferreyra contó que "fui a preparar la cancha para una jornada de los veteranos del fútbol amateur como cada vez que la solicitan. Luego de recorrer la cancha para ver su estado, por las lluvias de los días anteriores, me di cuenta que en el sector de la Capilla, faltaba un tramo del alambrado olímpico". El entrenador dijo: "es una mezcla de amargura e impotencia, tanto esfuerzo de todo un barrio, roto en pocos minutos".



Luego de haber comprobado el faltante del tramo del alambrado, Ferreyra dio aviso a la policía, que tomó cartas en el asunto. "De todos modos, hasta el momento no tenemos novedades que nos conduzcan a los autores de un robo que para nosotros es un golpe muy duro", señaló.



Por lo que se pudo apreciar, quienes perpetraron el hecho habrían ingresado por el sector oeste de la cancha que da a un terreno cubierto por vegetación. En la equina, casi a la altura del corner, el alambrado presenta una rotura. Posteriormente fue levantado un tramo de quince metros del alambrado.



Ferreyra dijo "estar cansado de vivir situaciones de esta naturaleza. Venimos sufriendo el robo de inodoros, mochilas de los sanitarios, canillas, cables y demás elementos, pero nunca antes se habían animado a tanto. Desmantelar quince metros de alambrado no es una tarea sencilla, y se estima que habrían participado varias personas para desarmar, cargar y llevar lo robado". (El Día)