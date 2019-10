Dos muertos y seis heridos fue el saldo de dos choques en el tramo de una ruta

Cerca de las seis de la mañana de este sábado se produjo un choque múltiple entre cuatro vehículos en el kilómetro 148 de la Ruta Nacional 205, a la altura de Roque Pérez (Provincia de Buenos Aires), que dejó un saldo de dos muertos y ocho heridos.Las ocho personas que resultaron heridas permanecen internados en el Hospital de Roque Pérez.Aparentemente, la calzada estaba mojada y había presencia de niebla intensa en el lugar, lo que podría haber sido un factor determinante para que ocurriera el accidente.El parte policial informa que tras un llamado telefónico de alerta personal policial constató un accidente vial en ruta 205 a la altura del kilómetro 148,5, donde "por razones que se tratan de establecer" chocaron cuatro vehículos.El breve informe policial indica que una camioneta Renault Kangoo estuvo entre los rodados involucrados en el accidente. El utilitario era conducido por Oscar Osvaldo Pérez, que murió en el choque. El hombre viajaba acompañado por Gustavo Ciserone, de 49 años, y por Lorenzo Iturria, de 43, oriundos de Saladillo, quienes fueron traslados al hospital de Roque Pérez sin riesgo de vida.Otro de los autos que fueron partícipes del choque fue un Volkswagen Gol Trend, conducido por Jorge Martín Macedo de 40 años y oriundo de Roque Pérez, que también falleció producto del impacto.En una Toyota Hilux -otro de los vehículos que chocó- viajaban Mario Caseres, de 35 años -quien iba al volante-, junto a Rodrigo Gabriel Caseres, de 12 años, y Gustavo David Soria, de 34, oriundos de Moreno, quienes fueron atendidos por lesiones leves.Y en un Chevrolet Corsa, en tanto, iban Claudio Garcete, de 38 años, acompañado por sus hijos: Morena, de 13 años, y Lisandro, de 4, oriundos de San Francisco Solano. Ellos fueron derivados al hospital de Roque Pérez para ser atendidos luego del choque.El director del Hospital Posadas de Saladillo, Martín Carrera, que viajaba por la ruta, colaboró en la atención de los lesionados en el lugar del choque. "Venía transitando por la 205, vi que pasaban los bomberos y me acerqué a la escena. Me presenté y ofrecí mi ayuda", rememoró el médico.Sobre la visibilidad en el camino, Carrera informó: "Había muchísima neblina, no se veía absolutamente nada".Carrera aportó datos del estado de salud de las personas que resultaron heridas tras el choque: "Había una persona de 43 años con fractura de fémur, tibia y peroné y estaba politraumatizado. Fue atendido en el hospital de Roque Pérez y luego fue derivado a una clínica del Gran Buenos Aires por su obra social"."Un hombre de 53 años, con un traumatismo abdominal cerrado, politraumatizado. Está estable y lúcido. Fue derivado al hospital Posadas de Saladillo. Allí se le va a hacer una tomografía de abdomen y va a quedar en observación", confirmó el médico y agregó: "Había dos menores en uno de los autos, a uno lo examiné en el momento y estaba lúcido. Quedaron en Roque Pérez en observación".Sobre el estado de la Ruta Nacional 205, Carrea le dijo a: "Es una ruta muy angosta y sinuosa, no tiene salida de escape, la banquina se mete en charcos de agua. Además, se encuentra en una zona baja con el Río Salado muy cerca y hay mucha neblina siempre".Y reveló: "Desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires nos pidieron un informe para reportar los accidentes en la ruta 205, un camino muy transitado, incluso por camiones".Vecinos de la zona contaron aque el choque múltiple se produjo por el roce entre dos de los cuatro autos involucrados, uno de ellos quedó en el medio de la calzada y un tercero lo choca. Aparentemente, uno de los conductores se bajó de su vehículo y fue atropellado por el cuarto rodado partícipe del accidente.En el mismo lugar donde se produjo el choque múltiple en la mañana de este sábado, una camioneta Volkswagen Amarok había volcado la noche anterior. Iba en dirección de Del Carril hacia Roque Pérez. El conductor mordió la banquina y terminó dentro de la cuneta en la mano contraria tras volcar. El hombre, de 41 años, no presentó lesiones, pero fue trasladado al hospital y quedó en observación.